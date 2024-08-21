В Покровском районе Донецкой области принудительно будут эвакуировать семьи с детьми

В Донецкой области 21 августа приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из ряда населенных пунктов Покровского района из-за приближения фронта и усиления российских обстрелов.
Главные тезисы
- Принудительная эвакуация семей с детьми в Покровском районе Донецкой области вызвана приближением фронта и усилением российских обстрелов.
- Развернут приемный пункт для семей с детьми, где обеспечивается безвозмездный ночлег, гуманитарная помощь и психологическая поддержка.
- Примерно 60% жителей покидают Покровск своим транспортом, однако власти готовы принудительно эвакуировать значительное количество семей с детьми.
С Покровского района будут принудительно эвакуировать семьи с детьми
Такое решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Эвакуации подлежат дети вместе с родителями или другими законными представителями из следующих населенных пунктов:
город Покровск;
город Родинский;
села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
В ведомстве отметили, что эвакуация безвозмездна, для ее осуществления развернут приемный пункт, где в случае необходимости предусмотрена ночлег.
У жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию
Как сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию.
На сегодняшний день пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Пока работает все. Но мы понимаем, что неделя там будет сворачиваться потихоньку.
Начальник МВА прогнозирует, что уже на этой неделе в городе будет введена принудительная эвакуация детей.
По его словам, примерно 60% жителей выезжают из Покровска своими силами, собственным транспортом.
Вчера (18 августа — ред.) выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные уехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек увозить. На это есть ресурс. Чтобы уехали, — подытожил Сергей Добряк.
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