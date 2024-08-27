По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация в районе Покровска Донецкой области, где оккупационная армия РФ продолжает собственное наступление, остается напряженной.
Главные тезисы
- Ежедневно на Покровском направлении происходит около 50 боев, украинские войска активно противостоят российским оккупантам.
- Украинские военные делают все возможное для остановки наступления российских войск и стабилизации обстановки в районе Покровска.
- Гуманитарная ситуация в Покровском районе требует эвакуации и помощи населению, жертвам конфликта.
- Российская оккупационная армия несет потери в человеческих ресурсах и экономически из-за разрушений и утраты контроля над ресурсами.
Что известно о ситуации в районе Покровска
Главком ВСУ подчеркнул, что на Покровском направлении ежедневно происходит около 50 боеприкосновений между украинскими военными и российскими оккупантами.
По его словам, враг использует собственное преимущество в количестве личного состава, военной техники, артсистем и авиации.
Он отметил, что российские оккупанты платят очень дорогую цену за продвижение в направлении Покровска.
Он добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, она остается под контролем украинских военных.
Командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки по данному направлению, заверил Сырский.
Что говорят украинские военные по ситуации в районе Покровска
По словам военного 411-й бригады беспилотных систем Александра Солонько в интервью Radio NV, в районе Покровска украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы остановить наступление российских оккупантов и нанести врагу многочисленные потери.
По его словам, сейчас ключевое направление боевых действий сместилось в направлении Мирнограда.
Солонько также отметил, что гуманитарная ситуация в Покровском районе также остается очень сложной.
С другой стороны, как подчеркнул защитник, такие действия наносят удар и по украинской экономике.
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