Сырский назвал безумные потери армии РФ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский назвал безумные потери армии РФ на Покровском направлении

Александр Сырский
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Источник:  online.ua

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация в районе Покровска Донецкой области, где оккупационная армия РФ продолжает собственное наступление, остается напряженной.

Главные тезисы

  • Ежедневно на Покровском направлении происходит около 50 боев, украинские войска активно противостоят российским оккупантам.
  • Украинские военные делают все возможное для остановки наступления российских войск и стабилизации обстановки в районе Покровска.
  • Гуманитарная ситуация в Покровском районе требует эвакуации и помощи населению, жертвам конфликта.
  • Российская оккупационная армия несет потери в человеческих ресурсах и экономически из-за разрушений и утраты контроля над ресурсами.

Что известно о ситуации в районе Покровска

Главком ВСУ подчеркнул, что на Покровском направлении ежедневно происходит около 50 боеприкосновений между украинскими военными и российскими оккупантами.

По его словам, враг использует собственное преимущество в количестве личного состава, военной техники, артсистем и авиации.

Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны, - объясняет Сырский.

Он отметил, что российские оккупанты платят очень дорогую цену за продвижение в направлении Покровска.

Ежедневно в этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по ежедневному оборудованию наших позиций и рубежей обороны, - подчеркнул главком ВСУ.

Он добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, она остается под контролем украинских военных.

Командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки по данному направлению, заверил Сырский.

Что говорят украинские военные по ситуации в районе Покровска

По словам военного 411-й бригады беспилотных систем Александра Солонько в интервью Radio NV, в районе Покровска украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы остановить наступление российских оккупантов и нанести врагу многочисленные потери.

Простой прогулки им, конечно, никто не обещал. Понятно, что мы будем, как бы ни складывалась ситуация, прилагать от себя максимальные усилия, чтобы их остановить. Или хотя бы сделать так, чтобы для них это стало костью в горле, - отмечает Солонько.

По его словам, сейчас ключевое направление боевых действий сместилось в направлении Мирнограда.

Хотя они туда еще не зашли, но уже в южных кварталах, которые ближе всего прилегают к зоне боевых действий, невозможно жить. Если там кто-то из людей остается, их нужно принудительно вывозить, потому что в этой части город непригоден для жизни, – подчеркнул военный.

Солонько также отметил, что гуманитарная ситуация в Покровском районе также остается очень сложной.

Кроме Мирнограда и Покровска, есть еще ряд населенных пунктов, сел и городов, из которых люди эвакуируются, теряют жилье, их жизнь ломается. Затопляются шахты, которые вскоре могут быть оккупированы, потому что очевидно – нет смысла оставлять под контролем врага ресурсы, которые он захочет использовать в своих экономических интересах, - подчеркивает военный.

С другой стороны, как подчеркнул защитник, такие действия наносят удар и по украинской экономике.

В Покровском районе сосредоточены очень интересные и для нашей экономики шахты. Это экономическая потеря, дополнительное давление на систему социального обеспечения страны, потому что огромное количество людей эвакуируется, всем им нужно помочь. Это извлекает дополнительный экономический ресурс из страны, – добавляет Солонько.

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