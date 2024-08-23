ВСУ ликвидировали более 200 солдат РФ на Покровском направлении за сутки

Ситуация на Покровском направлении фронта остается напряженной. Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, наши защитники наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 22.00 23.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В настоящее время за текущие сутки произошло 125 боевых столкновений. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 72 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 479 дронов-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия. Поделиться

На Харьковском направлении российские террористы пытаются потеснить наши подразделения в районах Волчанска и Глубокого. Продолжается бой близ Волчанска.

Сегодня украинским защитникам на Харьковском направлении удалось ликвидировать и ранить более 70 оккупантов, уничтожить четыре артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, 48 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены танк, артиллерийская система, боевая бронированная машина пять автомобилей оккупантов.

15 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки подразделения Сил обороны отразили одиннадцать наступательных действий. Ситуация напряжена, длится четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов. Бои продолжаются в двух локациях.

Враг семь раз, штурмовыми действиями, пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 20 попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Продолжается восемь боестолкновений. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении , где оккупанты при поддержке авиации семь раз атаковали наши позиции вблизи Нелиповки и Торецка — шесть боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

Основные усилия враг направляет на Покровск , здесь в течение дня агрессор 33 раза атаковал в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. 22 атаки украинские защитники уже отбили, еще 11 боестолкновенийй до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении к настоящему времени наши защитники отбили 14 вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои не утихают, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Времевском направлении сегодня агрессор девять раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре атаки противника, еще пять атак продолжаются.

Сегодня на Ореховском и Приднепровском направлении активных действий оккупантов не отмечено, но враг наносит авиационных ударов и обстреливает территорию украинских городов и сел.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Что известно о провальных попытках атак армии РФ в Волчанске

По информации представителя ОТУ "Харьков", полковника Виталия Саранцева, оккупанты из армии РФ пытаются атаковать в Волчанске с целью пробиться к реке Волчая, однако испытывают постоянные провалы.

Ситуация в направлении остается напряженной. Основным направлением усилий противника остается город Волчанск, там продолжаются городские бои. Вчера произошло два боестолкновения в том районе. Сегодня также продолжаются еще два боестолкновения. Противник пытается вести штурмовые действия в районе квартала многоэтажной застройки, пытается расширить зону контроля.

Основными усилиями и основой задачей сейчас пробиться к берегу реки Волчая, и именно на этом он сконцентрировал свои основные усилия. Впрочем, ему это не удается, все атаки противника отражаются и все его попытки продвинуться вперед не имеют успеха. Потери наших позиций не допущены. Мы надежно держим оборону, — рассказал Саранцев.