По информации Генштаба, с начала суток на фронте в Украине произошло 79 боев украинских военных с подразделениями преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области зафиксировано 4 атаки российских оккупантов вблизи Глубокого, Старицы и Волчанская. Одну вражескую атаку украинские военные отбили, продолжаются еще 3 боя.

В направлении Купянска зафиксировано 9 попыток атак преступной армии РФ вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Сейчас там продолжаются еще 2 боя.

В направлении Лимана в Донецкой области ВСУ с начала суток отбили 8 атак российских оккупантов возле Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

Сейчас вблизи Тернов продолжается еще один бой с российскими оккупантами.

В направлении Северского ВСУ отразили 7 попыток атак российских захватчиков возле Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного.

В направлении Краматорска оккупанты попытались провести 4 штурма вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки продолжаются еще 2 боеприкосновения.

В направлении Торецкого с начала суток зафиксировано пять вражеских атак. Враг проводит атаки вблизи Нелиповки и Торецкая.

В настоящее время украинскими военными были отбиты 3 атаки российских захватчиков. Еще две – продолжаются.

Самым напряженным участком фронта остается Покровский район. Здесь с начала суток российские оккупанты провели уже 20 атак вблизи Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля.

ВСУ отбили уже 11 вражеских атак, 9 – пока еще продолжаются.

В направлении Курахово российские оккупанты 15 раз пытались атаковать вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Пять боеприкосновений еще продолжаются.

Захватчики семь раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Константиновки. Отражены 3 вражеских атаки. Продолжаются бои в районе Водяного.

По остальным направлениям враг наступательных действий не проводил.

Что известно о опрокидывании армией РФ подразделений по участкам фронта на юге Украины на Курщину

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), военное руководство страны-агрессорки решило перебросить часть подразделений из Запорожской области для противодействия наступлению ВСУ на Курщине.

При этом аналитики отмечают, что оккупанты пытаются не ослаблять силы, проводящие наступление на Донбассе.

Между тем спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире "Общественного" отметил, что оккупационная армия РФ также опрокидывает на Курщину часть подразделений из Харьковской области.

Россияне продолжают перетасовывать ту "колоду карт", которая у них есть. Но вместе с тем сил и средств, которые остаются на Харьковском направлении, их еще достаточно много, чтобы мы могли расслабиться. Россияне до сих пор держат достаточно значительные силы, огневые средства для того, чтобы наносить поражение и продолжать штурмы, - отметил Саранцев. Поделиться

Спикер отметил, что на отдельных участках фронта на севере Харьковской области снизилась активность российских войск, но это не означает, что их отвели.

По его словам, российские военные роют окопы, маскируются и налаживают связь.