Аналитик назвал самое горячее направление Курской операции ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитик назвал самое горячее направление Курской операции ВСУ

ВСУ
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Источник:  Эспрессо

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что около трех тысяч российских военнослужащих оказались в оперативном окружении на Курщине.

Главные тезисы

  • Наиболее горячим направлением Курской операции ЗСУ является Кореневское.
  • ВСУ стремятся взять под огневой контроль стратегически важные магистрали, обеспечивающие снабжение российских войск на Харьковском плацдарме.
  • Несмотря на напряженность и интенсивность боев, ситуация на фронте находится под контролем украинских военных.
  • Силы обороны продвигаются на Курском направлении, ведя успешные действия на некоторых участках.

Самым горячим на Курщине остается Кореневское направление

Так считает эксперт по обзору сегодняшних боевых действий в Курской области.

После того, как ВСУ взорвали три основных моста через реку Сейм, около трех тысяч российских военнослужащих оказались в оперативном окружении. Многие из них сдаются в плен, о чем свидетельствуют наши военные, выходящие на ротацию в Сумскую область. Однако некоторые группы оказывают упорное сопротивление. К примеру, сейчас продолжаются бои в поселке Малая Локня, где россияне забаррикадировались в женской колонии и даже привлекли ее охранный персонал к отражению украинских атак.

По словам Жмайло, самым горячим остается Кореневское направление на Курщине.

За последние дни ВСУ удалось пройти через села Ветреное и Никипеловка. Под контроль были взяты новые населенные пункты: Журавлевка, Калиново, Кругленькое, и частично оцеплен населенный пункт Кривяное.

Менее динамично развиваются события восточнее города Суджа, в частности, в направлении Мартыновки, где есть незначительное продвижение, но общая динамика медленнее. Глушковский район окружен рекой Сейм на севере, украинскими войсками на востоке и границей на западе. Мы взяли эту территорию под огневой контроль, активно используем FPV-дроны и артиллерию. В настоящее время Силы обороны пытаются занять выгодные рубежи и стратегические высоты.

Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества

Военный эксперт также добавил, что Силы обороны стремятся взять под огневой контроль основные магистрали.

В частности, трассу Курск-Белгород, чтобы перерезать поставки, которые являются критическими для россиян для поддержки Харьковского плацдарма, и трассы Курск — Рыльск — Льгов, где россияне активно укрепляются, но эта территория уже находится в зоне досягаемости нашей артиллерии.

Что известно о ситуации на фронте

По состоянию на утро 23 августа ситуация на фронте остается напряженной, несмотря на это, Вооруженным силам Украины удается продвигаться во время контрнаступления в Курской области России.

В течение 22 августа произошло 135 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках, сообщает Генштаб ВСУ.

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