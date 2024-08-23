Аналитик назвал самое горячее направление Курской операции ВСУ

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что около трех тысяч российских военнослужащих оказались в оперативном окружении на Курщине.

Самым горячим на Курщине остается Кореневское направление

Так считает эксперт по обзору сегодняшних боевых действий в Курской области.

После того, как ВСУ взорвали три основных моста через реку Сейм, около трех тысяч российских военнослужащих оказались в оперативном окружении. Многие из них сдаются в плен, о чем свидетельствуют наши военные, выходящие на ротацию в Сумскую область. Однако некоторые группы оказывают упорное сопротивление. К примеру, сейчас продолжаются бои в поселке Малая Локня, где россияне забаррикадировались в женской колонии и даже привлекли ее охранный персонал к отражению украинских атак. Поделиться

По словам Жмайло, самым горячим остается Кореневское направление на Курщине.

За последние дни ВСУ удалось пройти через села Ветреное и Никипеловка. Под контроль были взяты новые населенные пункты: Журавлевка, Калиново, Кругленькое, и частично оцеплен населенный пункт Кривяное.

Менее динамично развиваются события восточнее города Суджа, в частности, в направлении Мартыновки, где есть незначительное продвижение, но общая динамика медленнее. Глушковский район окружен рекой Сейм на севере, украинскими войсками на востоке и границей на западе. Мы взяли эту территорию под огневой контроль, активно используем FPV-дроны и артиллерию. В настоящее время Силы обороны пытаются занять выгодные рубежи и стратегические высоты. Дмитрий Жмайло Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества

Военный эксперт также добавил, что Силы обороны стремятся взять под огневой контроль основные магистрали.

В частности, трассу Курск-Белгород, чтобы перерезать поставки, которые являются критическими для россиян для поддержки Харьковского плацдарма, и трассы Курск — Рыльск — Льгов, где россияне активно укрепляются, но эта территория уже находится в зоне досягаемости нашей артиллерии.

Что известно о ситуации на фронте

По состоянию на утро 23 августа ситуация на фронте остается напряженной, несмотря на это, Вооруженным силам Украины удается продвигаться во время контрнаступления в Курской области России.

В течение 22 августа произошло 135 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.