Аналитик назвал самое горячее направление Курской операции ВСУ

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что около трех тысяч российских военнослужащих оказались в оперативном окружении на Курщине.
Главные тезисы
- Наиболее горячим направлением Курской операции ЗСУ является Кореневское.
- ВСУ стремятся взять под огневой контроль стратегически важные магистрали, обеспечивающие снабжение российских войск на Харьковском плацдарме.
- Несмотря на напряженность и интенсивность боев, ситуация на фронте находится под контролем украинских военных.
- Силы обороны продвигаются на Курском направлении, ведя успешные действия на некоторых участках.
Самым горячим на Курщине остается Кореневское направление
Так считает эксперт по обзору сегодняшних боевых действий в Курской области.
По словам Жмайло, самым горячим остается Кореневское направление на Курщине.
За последние дни ВСУ удалось пройти через села Ветреное и Никипеловка. Под контроль были взяты новые населенные пункты: Журавлевка, Калиново, Кругленькое, и частично оцеплен населенный пункт Кривяное.
Военный эксперт также добавил, что Силы обороны стремятся взять под огневой контроль основные магистрали.
В частности, трассу Курск-Белгород, чтобы перерезать поставки, которые являются критическими для россиян для поддержки Харьковского плацдарма, и трассы Курск — Рыльск — Льгов, где россияне активно укрепляются, но эта территория уже находится в зоне досягаемости нашей артиллерии.
Что известно о ситуации на фронте
По состоянию на утро 23 августа ситуация на фронте остается напряженной, несмотря на это, Вооруженным силам Украины удается продвигаться во время контрнаступления в Курской области России.
В течение 22 августа произошло 135 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.
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