Россия сокращает подразделения сухопутных войск в Калининграде на фоне Курской операции ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Россия сокращает подразделения сухопутных войск в Калининграде на фоне Курской операции ВСУ

Солдаты РФ
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Источник:  Delfi

В Литве зафиксировали уменьшение количества российских сухопутных войск из-за успешных действий Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Сокращение российских сухопутных войск в Калининграде связано с успешными действиями ВСУ в Курской области.
  • Литовский командующий подтверждает уменьшение российских войск.
  • Украинская армия добивается успехов на Курщине, контролируя новые населенные пункты и пополняя обменный фонд военнопленных российскими солдатами.

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В Литовских вооруженных силах была замечена эта тенденция страны-агрессора.

Об этом заявил командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

Как только началась война России против Украины, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение по крайней мере сухопутных войск.

Раймундас Вайкшнорос

Раймундас Вайкшнорос

Командующий Литовской армией

В то же время командующий армией Литвы акцентировал, что не следует расслабляться, ведь Кремль пытается контролировать регион Балтийского моря.

Но не будем обманывать себя, так называемая прикрывающая с воздуха система A2/AD у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за происходящим.

Успехи наступления ВСУ на Курщине

Главком ВСУ Александр Сырский 22 августа доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ходе наступления на Курщине украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт, а также пополнили обменный фонд новыми военнопленными российскими солдатами.

Украинские подразделения приняли новых российских военнопленных на Курщине. Как отметили в Сухопутных войсках 21 августа, украинские воины продолжают выполнять боевые задания в Курской области.

Есть хорошие результаты в отношении пленных, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой.

Подробно о том, сколько оккупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали.

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