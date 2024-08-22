Россия сокращает подразделения сухопутных войск в Калининграде на фоне Курской операции ВСУ

Россия перебрасывает войска из Калининграда на фоне Курской операции ВСУ

В Литовских вооруженных силах была замечена эта тенденция страны-агрессора.

Об этом заявил командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

Как только началась война России против Украины, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение по крайней мере сухопутных войск. Раймундас Вайкшнорос Командующий Литовской армией

В то же время командующий армией Литвы акцентировал, что не следует расслабляться, ведь Кремль пытается контролировать регион Балтийского моря.

Но не будем обманывать себя, так называемая прикрывающая с воздуха система A2/AD у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за происходящим. Поделиться

Успехи наступления ВСУ на Курщине

Главком ВСУ Александр Сырский 22 августа доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ходе наступления на Курщине украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт, а также пополнили обменный фонд новыми военнопленными российскими солдатами.

Украинские подразделения приняли новых российских военнопленных на Курщине. Как отметили в Сухопутных войсках 21 августа, украинские воины продолжают выполнять боевые задания в Курской области.

Есть хорошие результаты в отношении пленных, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой.