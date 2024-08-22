Россия сокращает подразделения сухопутных войск в Калининграде на фоне Курской операции ВСУ

В Литве зафиксировали уменьшение количества российских сухопутных войск из-за успешных действий Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.
Главные тезисы
- Сокращение российских сухопутных войск в Калининграде связано с успешными действиями ВСУ в Курской области.
- Литовский командующий подтверждает уменьшение российских войск.
- Украинская армия добивается успехов на Курщине, контролируя новые населенные пункты и пополняя обменный фонд военнопленных российскими солдатами.
Россия перебрасывает войска из Калининграда на фоне Курской операции ВСУ
В Литовских вооруженных силах была замечена эта тенденция страны-агрессора.
Об этом заявил командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас.
В то же время командующий армией Литвы акцентировал, что не следует расслабляться, ведь Кремль пытается контролировать регион Балтийского моря.
Успехи наступления ВСУ на Курщине
Главком ВСУ Александр Сырский 22 августа доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ходе наступления на Курщине украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт, а также пополнили обменный фонд новыми военнопленными российскими солдатами.
Украинские подразделения приняли новых российских военнопленных на Курщине. Как отметили в Сухопутных войсках 21 августа, украинские воины продолжают выполнять боевые задания в Курской области.
Есть хорошие результаты в отношении пленных, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой.
Подробно о том, сколько оккупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали.
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