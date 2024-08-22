Росія скорочує підрозділи сухопутних військ у Калінінграді на тлі Курської операції ЗСУ

У Литві зафіксували зменшення кількості російських сухопутних військ через успішні дії Збройних сил України в Курській області РФ.

Росія перекидає війська з Калінінграда на тлі Курської операції ЗСУ

У Литовських збройних силах помітили цю тенденцію країни-агресорки.

Про це заявив командувач Литовської армії Раймундас Вайкшнорас.

Щойно почалася війна Росії проти Україн, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення принаймні сухопутних військ. Раймундас Вайкшнорас Командувач Литовської армії

Водночас командувач армії Литви акцентував, що не слід розслаблятись, адже Кремль намагається контролювати регіон Балтійського моря.

Але не обманюватимемо себе, так звана система A2/AD, яка прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається. Поширити

Успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Головком ЗСУ Олександр Сирський 22 серпня доповів президенту України Володимиру Зеленському, що в ході наступу на Курщині українські військові взяли під контроль ще один населений пункт, а також поповнили обмінний фонд новими військовополоненими російськими солдатами.

Українські підрозділи взяли нових російських військовополонених на Курщині. Як зазначили у Сухопутних військах 21 серпня, українські воїни продовжують виконувати бойові завдання у Курській області.

Є хороші результати щодо полонених, а значить, ще більше наших хлопців невдовзі повернуться додому.