Росія скорочує підрозділи сухопутних військ у Калінінграді на тлі Курської операції ЗСУ

У Литві зафіксували зменшення кількості російських сухопутних військ через успішні дії Збройних сил України в Курській області РФ.
Головні тези:
- Росія скорочує підрозділи сухопутних військ у Калінінграді через успішні дії ЗСУ в Курській області
- Литовський командувач підтверджує зменшення російських військ та підкреслює необхідність залишатися насторожі відносно контролю Кремля над регіоном
- Захоплення нових населених пунктів та утримання контролю на Курщині відіграє ключову роль у стратегічному плані української армії
Росія перекидає війська з Калінінграда на тлі Курської операції ЗСУ
У Литовських збройних силах помітили цю тенденцію країни-агресорки.
Про це заявив командувач Литовської армії Раймундас Вайкшнорас.
Водночас командувач армії Литви акцентував, що не слід розслаблятись, адже Кремль намагається контролювати регіон Балтійського моря.
Успіхи наступу ЗСУ на Курщині
Головком ЗСУ Олександр Сирський 22 серпня доповів президенту України Володимиру Зеленському, що в ході наступу на Курщині українські військові взяли під контроль ще один населений пункт, а також поповнили обмінний фонд новими військовополоненими російськими солдатами.
Українські підрозділи взяли нових російських військовополонених на Курщині. Як зазначили у Сухопутних військах 21 серпня, українські воїни продовжують виконувати бойові завдання у Курській області.
Є хороші результати щодо полонених, а значить, ще більше наших хлопців невдовзі повернуться додому.
Детально про те, скільки окупантів вдалося взяти в полон, у Сухопутних військах не розповіли.
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