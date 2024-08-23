Аналітик назвав найгарячіший напрямок Курської операції ЗСУ

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що близько трьох тисяч російських військовослужбовців опинилися в оперативному оточенні на Курщині.
Головні тези:
- Кореневський напрямок на Курщині визначається як найгарячіший у Курській операції ЗСУ. Російські війська опинилися в оперативному оточенні після підриву мостів через річку Сейм.
- Українські ЗСУ просуваються на захід Курської області, контролюючи нові населені пункти і намагаючись оточити ворожі війська на стратегічних висотах.
- Стратегічним завданням ЗСУ є взяття під вогневий контроль магістралей, що забезпечують постачання російським військам на Харківському плацдармі.
Найгарячішим на Курщині залишається Кореневський напрямок
Так вважає експерт з огляду сьогоднішніх бойових дій у Курській області.
За словами Жмайла, найгарячішим залишається Кореневський напрямок на Курщині.
За останні дні ЗСУ вдалося пройти через села Вітрене та Нікіпеловка. Під контроль були взяті нові населені пункти: Журавлівка, Калинове, Кругленьке, і частково оточено населений пункт Крив'яне.
Військовий експерт також додав, що Сили оборони також прагнуть взяти під вогневий контроль основні магістралі.
Зокрема трасу Курськ-Білгород, щоб перерізати постачання, яке є критичним для росіян для підтримки Харківського плацдарму, і трасу Курськ — Рильськ — Льгов, де росіяни активно укріплюються, але ця територія вже перебуває в зоні досяжності нашої артилерії.
Що відомо про ситуацію на фронті
Станом на ранок 23 серпня ситуація на фронті залишається напруженою, попри це Збройним силам України вдається просуватися під час контрнаступу у Курській області Росії.
Протягом 22 серпня відбулося 135 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками.
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