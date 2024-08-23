Аналітик назвав найгарячіший напрямок Курської операції ЗСУ

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що близько трьох тисяч російських військовослужбовців опинилися в оперативному оточенні на Курщині.

Найгарячішим на Курщині залишається Кореневський напрямок

Так вважає експерт з огляду сьогоднішніх бойових дій у Курській області.

Після того, як ЗСУ підірвали три основні мости через річку Сейм, близько трьох тисяч російських військовослужбовців опинилися в оперативному оточенні. Багато з них здаються в полон, про що свідчать наші військові, які виходять на ротацію в Сумську область. Однак деякі групи чинять запеклий опір. Наприклад, наразі тривають бої в селищі Мала Локня, де росіяни забарикадувалися в жіночій колонії й навіть залучили її охоронний персонал до відбиття українських атак. Поширити

За словами Жмайла, найгарячішим залишається Кореневський напрямок на Курщині.

За останні дні ЗСУ вдалося пройти через села Вітрене та Нікіпеловка. Під контроль були взяті нові населені пункти: Журавлівка, Калинове, Кругленьке, і частково оточено населений пункт Крив'яне.

Менш динамічно розвиваються події на схід від міста Суджа, зокрема, в напрямку Мартинівки, де є незначне просування, але загальна динаміка повільніша. Глушковський район оточений річкою Сейм на півночі, українськими військами на сході та українським кордоном на заході. Ми взяли цю територію під вогневий контроль, активно використовуємо FPV-дрони та артилерію. Наразі Сили оборони намагаються зайняти вигідні рубежі та стратегічні висоти. Дмитро Жмайло Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці

Військовий експерт також додав, що Сили оборони також прагнуть взяти під вогневий контроль основні магістралі.

Зокрема трасу Курськ-Білгород, щоб перерізати постачання, яке є критичним для росіян для підтримки Харківського плацдарму, і трасу Курськ — Рильськ — Льгов, де росіяни активно укріплюються, але ця територія вже перебуває в зоні досяжності нашої артилерії.

Що відомо про ситуацію на фронті

Станом на ранок 23 серпня ситуація на фронті залишається напруженою, попри це Збройним силам України вдається просуватися під час контрнаступу у Курській області Росії.

Протягом 22 серпня відбулося 135 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками.