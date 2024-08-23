За інформацією Генштабу, від початку доби на фронті в Україні відбулось 79 боїв українських військових з підрозділами злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині зафіксовано 4 атаки російських окупантів поблизу Глибокого, Стариці та Вовчанська. Одну ворожу атаку українські військові відбили, тривають ще 3 бої.

У напрямку Куп’янська зафіксовано 9 спроб атак злочинної армії РФ поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Наразі там тривають ще 2 бої.

У напрямку Лимана на Донеччині ЗСУ від початку доби відбили 8 атак російських окупантів біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.

Наразі поблизу Тернів триває ще один бій з російськими окупантами.

У напрямку Сіверська ЗСУ відбили 7 спроб атак російських загарбників біля Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного.

У напрямку Краматорська окупанти спробували провести 4 штурми поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки тривають ще 2 боєзіткнення.

У напрямку Торецька від початку доби зафіксовано п’ять ворожих атак. Ворог проводить атаки поблизу Неліпівки та Торецька.

Наразі українськими військовими було відбито 3 атак російських загарбників. Ще дві - тривають.

Найнапруженішою ділянкою фронту залишається район Покровська. Тут від початку доби російські окупанти провели вже 20 атак поблизу Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля.

ЗСУ відбили вже 11 ворожих атак, 9 - наразі ще тривають.

У напрямку Курахового російські окупанти 15 разів намагались атакувати поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. П’ять боєзіткнень ще тривають.

Загарбники сім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки. Відбито 3 ворожі атаки. Тривають бої в районі Водяного.

На решті напрямків ворог наступальних дій не проводив.

Що відомо про перекидання армією РФ підрозділів з ділянок фронту на півдні України на Курщину

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), військове керівництво країни-агресорки вирішило перекинути частину підрозділів із Запорізької області для протидії наступу ЗСУ на Курщині.

При цьому аналітики зазначають, що окупанти намагаються не послаблювати сили, що проводять наступ на Донеччині.

Між тим речник ОТУ “Харків” Віталій Саранцев в ефірі "Суспільного" зазначив, ЩО окупаційна армія РФ також перекидає на Курщину частину підрозділів з Харківської області.

Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато, для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають досить значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми, - зазначив Саранцев. Поширити

Речник зазначив, що на окремих ділянках фронту на півночі Харківської області знизилася активність російських військ, але це не означає, що їх відвели.

За його словами, російські військові копають окопи, маскуються та налагоджують зв'язок.