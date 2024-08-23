ВСУ отразили попытки наступления армии РФ на Кураховском направлении — видео

Украинские воины из 46-й отдельной аэромобильной бригады 23 августа отразили попытки российского наступления на Кураховском направлении. Была уничтожена и повреждена вражеская техника.

Украинские десантники отразили штурмы армии РФ на Кураховском направлении

Как отметили военные, россияне попытались испортить украинским воинам праздничное настроение и предприняли попытку наступления на Кураховском направлении.

Вот не могут российские оккупанты пройти мимо даты, которые плющат их, как чертов от ладана. Костью в горле им стоят наши государственные праздники. И враги не знают другого способа поздравить наших воинов, как попытаться испортить им праздничное настроение, как это произошло сегодня, в День Государственного флага Украины. Поделиться

Но еще раз на Кураховском направлении поймали жирного и огромного облизня. Он выглядел довольно приятно для десантников 46 ОАЭМБр: шесть единиц уничтоженной и поврежденной техники. Навеки в степях украинского Донбасса остались ржаветь обжаренные тушки одного танка и пяти БМП.

Синергия всех средств объединенной огневой поддержки (сил артиллерии, FPV и БПЛА) 46 ОАЭМБр не дали противнику никакой возможности добиться результата. А еще раз красноречиво доказали: не стоит наступать на наши позиции!

Россия пытается наступать на Курахово

Россияне стремятся наступать на Кураховском направлении. В частности, там было зафиксировано несколько масштабных штурмов врага.

24 июля в попытке наступления россияне привлекли сразу 57 единиц бронированной техники — 45 боевых бронированных машин, 11 танков и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор". Поделиться

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ смогли сдержать российский штурм.