ЗСУ відбили спроби наступу армії РФ на Курахівському напрямку — відео

Українські воїни з 46 окремої аеромобільної бригади 23 серпня відбили спроби російського наступу на Курахівському напрямку. Було знищено та пошкоджено ворожу техніку.

Українські десантники відбили штурми армії РФ на Курахівському напрямку

Як зазначили військові, росіяни спробували зіпсувати українським воїнам святковий настрій та здійснили спробу наступу на Курахівському напрямку.

От не можуть російські окупанти пройти повз дати, які плющать їх, мов чортів від ладану. Кісткою в горлі їм стоять наші державні свята. І вороги не знають іншого способу «привітати» наших воїнів, як спробувати зіпсувати їм святковий настрій, як це сталося сьогодні, в День Державного прапора України. Поширити

Але вкотре вже на Курахівському напрямку спіймали жирного й величезного облизня. Він мав доволі приємний для десантників 46 ОАЕМБр вигляд: шість одиниць знищеної та пошкодженої техніки. Навіки в степах українського Донбасу лишилися ржавіти обсмалені тушки одного танка й п’яти БМП.

Синергія всіх засобів об’єднаної вогневої підтримки (сил артилерії, FPV й БПЛА) 46 ОАЕМБр не дали противнику жодної змоги досягти результату. А вкотре красномовно довели: не варто наступати на наші позиції!.

Росія намагається наступати на Курахове

Росіяни прагнуть наступати на Курахівському напрямку. Зокрема там було зафіксовано кілька масштабних штурмів ворога.

24 липня у спробі наступу росіяни залучили одразу 57 одиниць броньованої техніки — 45 бойових броньованих машин, 11 танків та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор". Поширити

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ змогли стримати російський штурм.