ЗСУ відбили спроби наступу армії РФ на Курахівському напрямку — відео

Українські воїни з 46 окремої аеромобільної бригади 23 серпня відбили спроби російського наступу на Курахівському напрямку. Було знищено та пошкоджено ворожу техніку.
Головні тези:
- Російська армія спробувала наступити на Курахівському напрямку, проте українські воїни відбили напад та знищили ворожу техніку.
- ЗСУ успішно відстояли свої позиції завдяки ефективному використанню засобів об'єднаної вогневої підтримки.
- Російські окупанти були вимушені відступити після кількох масштабних штурмів, під час яких вони зазнали значних втрат.
Українські десантники відбили штурми армії РФ на Курахівському напрямку
Як зазначили військові, росіяни спробували зіпсувати українським воїнам святковий настрій та здійснили спробу наступу на Курахівському напрямку.
Але вкотре вже на Курахівському напрямку спіймали жирного й величезного облизня. Він мав доволі приємний для десантників 46 ОАЕМБр вигляд: шість одиниць знищеної та пошкодженої техніки. Навіки в степах українського Донбасу лишилися ржавіти обсмалені тушки одного танка й п’яти БМП.
Синергія всіх засобів об’єднаної вогневої підтримки (сил артилерії, FPV й БПЛА) 46 ОАЕМБр не дали противнику жодної змоги досягти результату. А вкотре красномовно довели: не варто наступати на наші позиції!.
Росія намагається наступати на Курахове
Росіяни прагнуть наступати на Курахівському напрямку. Зокрема там було зафіксовано кілька масштабних штурмів ворога.
Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ змогли стримати російський штурм.
Також 30 липня окупанти знову кинули у наступ під Кураховим 57 одиниць броньованої техніки. Цього разу було 10 танків та 47 бойових броньованих машин. Результат також не змінився — ворог зазнав втрат і відступив.
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