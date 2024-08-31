Що насправді відбувається на Покровському напрямку. У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв

Знімальна група незалежного українського медіа Online.UA вирушила на Покровський напрямок, де воїни 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького щоденно знищують російських загарбників. Микола Мигович з позивним “Фантом” та його побратими показали, як працюють артилеристи, яку “жирну ціль” їм вдалося вразити цього разу, а також розповіли про особливості бойової роботи “Партизану”.
Головні тези:
- Артилеристи Президентської бригади розповідають про особливості роботи з реактивними системами залпового вогню “Партизан” та показують результати своїх ударів.
- Підготовка і виконання спецзавдання на фронті є доволі складним процесом, який вимагає високого професіоналізму та досвіду.
Нове спецзавдання артилеристів 21 ОБСП
Перший етап — це ретельна підготовка до виїзду на вогневу позицію “Партизану”.
Що важливо розуміти, ракетна установка “Партизан” використовується для запуску одиночних ракет калібру 122 мм, призначених для реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.
Українські бійці, які працюють із реактивними системами залпового вогню, пересуваються мобільними групами і полюють на живу силу та техніку окупантів.
Полювання на російських окупантів на Покровському напрямку та його результати
Коли артилеристи 21 ОБСП ім. Богдана Хмельницького прибули на вогневу позицію — розпочався ключовий етап їхнього спецзавдання:
Спочатку навідник закидує панораму в корзину, розкидає маскувальну сітку, а оператор-геодезист орієнтує бусоль . Водій і номер обслуги розкладають лапи для опору.
Після цього навідник виставляє в рівень машину, а оператор-геодезист уже орієнтує гармату.
Варто зазначити, що це спецзавдання для воїнів Президентської бригади було дійсно успішним.
Вони влучили в ціль — друга ракета прилетіла максимально чітко.
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