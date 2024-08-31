Що насправді відбувається на Покровському напрямку. У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв

Зараз виїдемо, постріляємо, подивимося, є ціль. Раніше там було розміщено велике скупчення піхоти противника — приблизно 12 осіб. Привезли їм гору піску, вони там собі без футболок, без нічого, спокійно в тилу в мішки насипали пісок і якусь складку робили. Будівництвом займалися. З білих мішків — це прям в очі кидається дуже добре. Вони все “правильно” роблять. Головне, щоб ми з них приклад не брали.