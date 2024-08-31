Що насправді відбувається на Покровському напрямку. У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв
Категорія
Україна
Дата публікації

Що насправді відбувається на Покровському напрямку. У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв

21 ОБСП
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Джерело:  online.ua

Знімальна група незалежного українського медіа Online.UA вирушила на Покровський напрямок, де воїни 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького щоденно знищують російських загарбників. Микола Мигович з позивним “Фантом” та його побратими показали, як працюють артилеристи, яку “жирну ціль” їм вдалося вразити цього разу, а також розповіли про особливості бойової роботи “Партизану”.

Головні тези:

  • Артилеристи Президентської бригади розповідають про особливості роботи з реактивними системами залпового вогню “Партизан” та показують результати своїх ударів.
  • Підготовка і виконання спецзавдання на фронті є доволі складним процесом, який вимагає високого професіоналізму та досвіду.

Нове спецзавдання артилеристів 21 ОБСП

Перший етап — це ретельна підготовка до виїзду на вогневу позицію “Партизану”.

Що важливо розуміти, ракетна установка “Партизан” використовується для запуску одиночних ракет калібру 122 мм, призначених для реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.

Українські бійці, які працюють із реактивними системами залпового вогню, пересуваються мобільними групами і полюють на живу силу та техніку окупантів.

Фото: Online.UA

Зараз виїдемо, постріляємо, подивимося, є ціль. Раніше там було розміщено велике скупчення піхоти противника — приблизно 12 осіб. Привезли їм гору піску, вони там собі без футболок, без нічого, спокійно в тилу в мішки насипали пісок і якусь складку робили. Будівництвом займалися. З білих мішків — це прям в очі кидається дуже добре. Вони все “правильно” роблять. Головне, щоб ми з них приклад не брали.

Микола “Фантом” Мигович

Микола “Фантом” Мигович

21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького

Полювання на російських окупантів на Покровському напрямку та його результати

Коли артилеристи 21 ОБСП ім. Богдана Хмельницького прибули на вогневу позицію — розпочався ключовий етап їхнього спецзавдання:

Спочатку навідник закидує панораму в корзину, розкидає маскувальну сітку, а оператор-геодезист орієнтує бусоль . Водій і номер обслуги розкладають лапи для опору.

Після цього навідник виставляє в рівень машину, а оператор-геодезист уже орієнтує гармату.

Отримуємо вказівки, і відбувається постріл. Далі складаємося в такому самому порядку і покидаємо вогневу позицію.

Фото: Online.UA

Варто зазначити, що це спецзавдання для воїнів Президентської бригади було дійсно успішним.

Вони влучили в ціль — друга ракета прилетіла максимально чітко.

Фото: Online.UA

Той (російський окупант — ред.) вийшов в шортах та футболочці, і просто біля нього дуже близько “лягло”. Вона (ракета — ред.) нормальний розліт уламків має. Ми готові працювати, завжди готові працювати. У нас хороша команда. Є просто з чим порівняти: з нашим початком і з нашим теперішнім станом. Ми дуже досвідченими стали. Звичайно, досвід — це безцінна річ будь-де в житті.

Микола “Фантом” Мигович

Микола “Фантом” Мигович

21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького

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