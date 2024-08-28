Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що Україну систематично підштовхують до початку перемовин з Росією, однак важливо розуміти, що вони матимуть катастрофічні наслідки.

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За словами Жоріна, у нього складається враження, що українців поступово “рухають у бік перемовин”.

На цьому тлі важливо усвідомити, що саме росіяни дуже хочуть, щоб у нашому суспільстві була дискусія з цього приводу.

Вони (росіяни — ред.) цим займаються. Хтось просто по-ідіотськи вірить в те, що це допоможе, а хтось абсолютно свідомо працює над цими тезами, просто для росіян. Ось я це бачу лише так. Так, нас готують, і починається ця дискусія. Вона і в армії існує, але армії буде дуже складно прийняти такі рішення. Ось про це не треба забувати. Максим Жорін Заступник командира 3 ОШБР, майор ЗСУ

Жорін також попередив, що потенційні перемови з Росією, найімовірніше, матимуть для України трагічний фінал. Оскільки мовиться про те, що країна-агресорка зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.

Але другий раз нам буде набагато складніше. І коли буде другий удар — після цього ми вже можемо не встати. Оце небезпечно. Тому я вважаю, що перемовин сьогодні взагалі не мають бути. Поширити

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Жорін також помітив, що зараз у багатьох соціальних опитуваннях найчастіше орієнтуються на думку цивільних — де-факто переважної більшості населення. Однак саме тут є важливий нюанс, про який не можна забувати.

Замкомандира Третьої штурмової акцентує, що згадана більшість не знаходиться безпосередньо на фронті, не воює, не усвідомлює ту ціну, яку українські захисники щоденно платять за незалежність України.