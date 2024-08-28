Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ

Максим Жорін
Джерело:  online.ua

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що Україну систематично підштовхують до початку перемовин з Росією, однак важливо розуміти, що вони матимуть катастрофічні наслідки.

Головні тези:

  • Кремль робить все можливе, щоб всередині України постійно точилися дискусії щодо початку перемовин з Росією.
  • Потенційні переговори з ворогом можуть закінчитися крахом для всієї України.
  • Нехтувати думкою та позицією військових небезпечно.
     

Кремль розпалює конфлікти серед українців

За словами Жоріна, у нього складається враження, що українців поступово “рухають у бік перемовин”.

На цьому тлі важливо усвідомити, що саме росіяни дуже хочуть, щоб у нашому суспільстві була дискусія з цього приводу.

Вони (росіяни — ред.) цим займаються. Хтось просто по-ідіотськи вірить в те, що це допоможе, а хтось абсолютно свідомо працює над цими тезами, просто для росіян. Ось я це бачу лише так. Так, нас готують, і починається ця дискусія. Вона і в армії існує, але армії буде дуже складно прийняти такі рішення. Ось про це не треба забувати.

Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира 3 ОШБР, майор ЗСУ

Жорін також попередив, що потенційні перемови з Росією, найімовірніше, матимуть для України трагічний фінал. Оскільки мовиться про те, що країна-агресорка зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.

Але другий раз нам буде набагато складніше. І коли буде другий удар — після цього ми вже можемо не встати. Оце небезпечно. Тому я вважаю, що перемовин сьогодні взагалі не мають бути.

Думка воїнів повинна мати вирішальне значення у воєнних питаннях

Жорін також помітив, що зараз у багатьох соціальних опитуваннях найчастіше орієнтуються на думку цивільних — де-факто переважної більшості населення. Однак саме тут є важливий нюанс, про який не можна забувати.

Замкомандира Третьої штурмової акцентує, що згадана більшість не знаходиться безпосередньо на фронті, не воює, не усвідомлює ту ціну, яку українські захисники щоденно платять за незалежність України.

Не на них треба орієнтуватись, треба орієнтуватись на тих, хто щось робить, на тих, хто воює, і в них треба питати. І я думаю, що там будуть зовсім інші результати опитувань, і вони можуть когось здивувати неприємно. Нехтувати думкою та позицією військових дуже небезпечно.

Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира 3 ОШБР, майор ЗСУ

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