Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що Україну систематично підштовхують до початку перемовин з Росією, однак важливо розуміти, що вони матимуть катастрофічні наслідки.
Головні тези:
- Кремль робить все можливе, щоб всередині України постійно точилися дискусії щодо початку перемовин з Росією.
- Потенційні переговори з ворогом можуть закінчитися крахом для всієї України.
- Нехтувати думкою та позицією військових небезпечно.
Кремль розпалює конфлікти серед українців
За словами Жоріна, у нього складається враження, що українців поступово “рухають у бік перемовин”.
На цьому тлі важливо усвідомити, що саме росіяни дуже хочуть, щоб у нашому суспільстві була дискусія з цього приводу.
Жорін також попередив, що потенційні перемови з Росією, найімовірніше, матимуть для України трагічний фінал. Оскільки мовиться про те, що країна-агресорка зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.
Думка воїнів повинна мати вирішальне значення у воєнних питаннях
Жорін також помітив, що зараз у багатьох соціальних опитуваннях найчастіше орієнтуються на думку цивільних — де-факто переважної більшості населення. Однак саме тут є важливий нюанс, про який не можна забувати.
Замкомандира Третьої штурмової акцентує, що згадана більшість не знаходиться безпосередньо на фронті, не воює, не усвідомлює ту ціну, яку українські захисники щоденно платять за незалежність України.
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