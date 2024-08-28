Замкомандира Третьей штурмовой Жорин спрогнозировал вероятный финал переговоров Украины и РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Замкомандира Третьей штурмовой Жорин спрогнозировал вероятный финал переговоров Украины и РФ

Максим Жорин
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Источник:  online.ua

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что Украину систематически подталкивают к началу переговоров с Россией, однако важно понимать, что они будут иметь катастрофические последствия.

Главные тезисы

  • Кремль делает все возможное, чтобы внутри Украины постоянно шли дискуссии о начале переговоров с Россией.
  • Потенциальные переговоры с врагом могут окончиться крахом для всей Украины.
  • Пренебрегать мнением и позицией военных опасно.

Кремль разжигает конфликты среди украинцев

По словам Жорина, у него создается впечатление, что украинцев постепенно "двигают в сторону переговоров".

На этом фоне важно понять, что именно россияне очень хотят, чтобы в нашем обществе была дискуссия на этот счет.

Они (россияне — ред.) этим занимаются. Кто-то просто по-идиотски верит в то, что это поможет, а кто-то абсолютно сознательно работает над этими тезисами, просто для россиян. Вот я вижу это только так. Да, нас готовят, и начинается эта дискуссия. Он и в армии существует, но армии будет очень сложно принять такие решения. Вот об этом не нужно забывать.

Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира 3 ОШБР, майор ВСУ

Жорин также предупредил, что потенциальные переговоры с Россией, скорее всего, будут иметь для Украины трагический финал.

Скорее всего, страна-агрессорка потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.

Но во второй раз нам будет гораздо сложнее. И когда будет второй удар, после этого мы уже можем не встать. Это опасно. Поэтому я считаю, что переговоров сегодня вообще не должно быть.

Мнение воинов должно иметь решающее значение в военных вопросах

Жорин также заметил, что сейчас во многих социальных опросах чаще всего ориентируются на мнение гражданских — де-факто подавляющее большинство населения. Однако именно здесь есть важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Замкомандира Третьей штурмовой акцентирует, что упомянутое большинство не находится непосредственно на фронте, не воюет, не осознает цену, которую украинские защитники ежедневно платят за независимость Украины.

Не на них нужно ориентироваться, нужно ориентироваться на тех, кто что-то делает, на тех, кто воюет, и у них нужно спрашивать. И я думаю, что там будут совсем другие результаты опросов, и они могут кого-нибудь удивить неприятно. Пренебрегать мнением и позицией военных очень опасно.

Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира 3 ОШБР, майор ВСУ

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