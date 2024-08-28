Замкомандира Третьей штурмовой Жорин спрогнозировал вероятный финал переговоров Украины и РФ

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что Украину систематически подталкивают к началу переговоров с Россией, однако важно понимать, что они будут иметь катастрофические последствия.
Главные тезисы
- Кремль делает все возможное, чтобы внутри Украины постоянно шли дискуссии о начале переговоров с Россией.
- Потенциальные переговоры с врагом могут окончиться крахом для всей Украины.
- Пренебрегать мнением и позицией военных опасно.
Кремль разжигает конфликты среди украинцев
По словам Жорина, у него создается впечатление, что украинцев постепенно "двигают в сторону переговоров".
На этом фоне важно понять, что именно россияне очень хотят, чтобы в нашем обществе была дискуссия на этот счет.
Жорин также предупредил, что потенциальные переговоры с Россией, скорее всего, будут иметь для Украины трагический финал.
Скорее всего, страна-агрессорка потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.
Мнение воинов должно иметь решающее значение в военных вопросах
Жорин также заметил, что сейчас во многих социальных опросах чаще всего ориентируются на мнение гражданских — де-факто подавляющее большинство населения. Однако именно здесь есть важный нюанс, о котором нельзя забывать.
Замкомандира Третьей штурмовой акцентирует, что упомянутое большинство не находится непосредственно на фронте, не воюет, не осознает цену, которую украинские защитники ежедневно платят за независимость Украины.
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