Замкомандира Третьей штурмовой Жорин спрогнозировал вероятный финал переговоров Украины и РФ

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что Украину систематически подталкивают к началу переговоров с Россией, однако важно понимать, что они будут иметь катастрофические последствия.

Кремль разжигает конфликты среди украинцев

По словам Жорина, у него создается впечатление, что украинцев постепенно "двигают в сторону переговоров".

На этом фоне важно понять, что именно россияне очень хотят, чтобы в нашем обществе была дискуссия на этот счет.

Они (россияне — ред.) этим занимаются. Кто-то просто по-идиотски верит в то, что это поможет, а кто-то абсолютно сознательно работает над этими тезисами, просто для россиян. Вот я вижу это только так. Да, нас готовят, и начинается эта дискуссия. Он и в армии существует, но армии будет очень сложно принять такие решения. Вот об этом не нужно забывать. Максим Жорин Заместитель командира 3 ОШБР, майор ВСУ

Жорин также предупредил, что потенциальные переговоры с Россией, скорее всего, будут иметь для Украины трагический финал.

Скорее всего, страна-агрессорка потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.

Но во второй раз нам будет гораздо сложнее. И когда будет второй удар, после этого мы уже можем не встать. Это опасно. Поэтому я считаю, что переговоров сегодня вообще не должно быть. Поделиться

Мнение воинов должно иметь решающее значение в военных вопросах

Жорин также заметил, что сейчас во многих социальных опросах чаще всего ориентируются на мнение гражданских — де-факто подавляющее большинство населения. Однако именно здесь есть важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Замкомандира Третьей штурмовой акцентирует, что упомянутое большинство не находится непосредственно на фронте, не воюет, не осознает цену, которую украинские защитники ежедневно платят за независимость Украины.