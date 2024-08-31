Что происходит на Покровском направлении. В Президентской бригаде раскрыли эксклюзивные подробности боев
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на Покровском направлении. В Президентской бригаде раскрыли эксклюзивные подробности боев

21 ОБСН
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Источник:  online.ua

Съемочная группа независимого украинского медиа Online.UA отправилась на Покровское направление, где воины 21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого ежедневно уничтожают российских захватчиков. Николай Мигович с позывным "Фантом" и его побратимы показали, как работают артиллеристы, какую "жирную цель" им удалось поразить на этот раз, а также рассказали об особенностях боевой работы "Партизана".

Главные тезисы

  • Артиллеристы Президентской бригады рассказывают об особенностях работы с реактивными системами залпового огня “Партизан” и показывают результаты своих ударов.
  • Подготовка и выполнение спецзадания на фронте довольно сложный процесс, который требует высокого профессионализма и опыта.

Новое спецзадание артиллеристов 21 ОБСН

Первый этап — это тщательная подготовка к выезду на огневую позицию "Партизана".

Что важно понимать, ракетная установка “Партизан” используется для запуска одиночных ракет калибра 122 мм, предназначенных для реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”.

Украинские бойцы, работающие с реактивными системами залпового огня, передвигаются мобильными группам и охотятся на живую силу и технику оккупантов.

Фото: Online.UA

Сейчас поедем, постреляем, посмотрим, есть цель. Ранее там было размещено большое скопление пехоты противника — примерно 12 человек. Привезли им гору песка, они там себе без футболок, без ничего, спокойно в тылу в мешки насыпали песок и какую-то складку делали. Строительством занимались. С белых мешков — это прямо в глаза бросается очень хорошо. Они все "правильно" делают. Главное, чтобы мы с них пример не брали.

Николай "Фантом" Мигович

Николай "Фантом" Мигович

21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого

Охота на российских окупантов на Покровском направлении и ее результаты

Когда артиллеристы 21 ОБСН им. Богдана Хмельницкого прибыли на огневую позицию — начался ключевой этап их спецзадания:

Сначала наводчик забрасывает панораму в корзину, разбрасывает маскировочную сетку, а оператор-геодезист ориентирует бусоль . Водитель и номер обслуживания раскладывают лапы для сопротивления.

После этого наводчик выставляет на уровень машину, а оператор-геодезист уже ориентирует пушку.

Получаем указания, и происходит выстрел. Далее складываемся в том же порядке и покидаем огневую позицию.

Фото: Online.UA

Стоит отметить, что это спецзадание для воинов Президентской бригады была действительно успешным.

Они попали в цель — вторая ракета прилетела максимально четко.

Фото: Online.UA

Тот (российский оккупант — ред.) вышел в шортах и футболочке, и прямо возле него очень близко “легло”. У нее (ракеты — ред.) нормальный разлет обломков. Мы готовы работать, всегда готовы работать. У нас хорошая команда. Есть просто с чем сравнить: с нашим началом и с нашим нынешним состоянием. Мы стали очень опытными. Конечно, опыт — это бесценная вещь где угодно в жизни.

Николай "Фантом" Мигович

Николай "Фантом" Мигович

21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого

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