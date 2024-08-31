Что происходит на Покровском направлении. В Президентской бригаде раскрыли эксклюзивные подробности боев

Съемочная группа независимого украинского медиа Online.UA отправилась на Покровское направление, где воины 21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого ежедневно уничтожают российских захватчиков. Николай Мигович с позывным "Фантом" и его побратимы показали, как работают артиллеристы, какую "жирную цель" им удалось поразить на этот раз, а также рассказали об особенностях боевой работы "Партизана".
Главные тезисы
- Артиллеристы Президентской бригады рассказывают об особенностях работы с реактивными системами залпового огня “Партизан” и показывают результаты своих ударов.
- Подготовка и выполнение спецзадания на фронте довольно сложный процесс, который требует высокого профессионализма и опыта.
Новое спецзадание артиллеристов 21 ОБСН
Первый этап — это тщательная подготовка к выезду на огневую позицию "Партизана".
Что важно понимать, ракетная установка “Партизан” используется для запуска одиночных ракет калибра 122 мм, предназначенных для реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”.
Украинские бойцы, работающие с реактивными системами залпового огня, передвигаются мобильными группам и охотятся на живую силу и технику оккупантов.
Охота на российских окупантов на Покровском направлении и ее результаты
Когда артиллеристы 21 ОБСН им. Богдана Хмельницкого прибыли на огневую позицию — начался ключевой этап их спецзадания:
Сначала наводчик забрасывает панораму в корзину, разбрасывает маскировочную сетку, а оператор-геодезист ориентирует бусоль . Водитель и номер обслуживания раскладывают лапы для сопротивления.
После этого наводчик выставляет на уровень машину, а оператор-геодезист уже ориентирует пушку.
Стоит отметить, что это спецзадание для воинов Президентской бригады была действительно успешным.
Они попали в цель — вторая ракета прилетела максимально четко.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-