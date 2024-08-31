Что происходит на Покровском направлении. В Президентской бригаде раскрыли эксклюзивные подробности боев

Сейчас поедем, постреляем, посмотрим, есть цель. Ранее там было размещено большое скопление пехоты противника — примерно 12 человек. Привезли им гору песка, они там себе без футболок, без ничего, спокойно в тылу в мешки насыпали песок и какую-то складку делали. Строительством занимались. С белых мешков — это прямо в глаза бросается очень хорошо. Они все "правильно" делают. Главное, чтобы мы с них пример не брали.