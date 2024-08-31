ВСУ развернули бригаду для наступления в районе Покровска и укрепления обороны
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ развернули бригаду для наступления в районе Покровска и укрепления обороны

Бригада "Кара-Даг"
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Источник:  Forbes

В рамках усилий по укреплению обороны в районе Покровска Донецкой области украинское военное командование развернуло одну из небегателей подготовленных для наступления бригад "Кара-Даг".

Главные тезисы

  • Бригада «Кара-Даг» ВСУ развернута для наступления в районе Покровска Донецкой области и для укрепления обороны.
  • Аналитик Дэвид Экс подчеркивает срочность проблем украинской обороны и важность развертывания резервов.
  • Бригада участвовала в боевых действиях возле Мелитополя в 2022 году, сохраняя позиции в течение двух лет.
  • Российские пропагандисты утверждают о наличии еще 5 бригад в резерве, что говорит о возможности стратегического удара со стороны ВСУ.
  • Развертывание бригады «Кара-Даг» в районе Покровска является сложной стратегией лидеров Украины для укрепления обороны и возможного контрнаступления.

Что известно о развертывании наступательной бригады ВСУ "Кара-Даг" в районе Покровска

Журналисты издания отмечают, что бойцы бригады "Кара-Даг" численностью до 2 тыс. человек были переброшены под Покровск с юга Украины.

Перемещение бригады численностью около 2000 человек с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомом поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском, - подчеркивают авторы материала.

ВСУ развернули бригаду наступления "Кара-Даг" для укрепления обороны в районе Покровска
Бронетехника бригады "Кара-Даг"

По словам аналитика Forbes Дэвида Экса, бригада "Кара-Даг" в составе Нацгвардии Украины была сформирована в 2014 году.

Что известно о боевом опыте бригады "Кара-Даг"

Бригада участвовала в боевых действиях вблизи Мелитополя в начале вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году.

В течение двух лет эта бригада практически оставалась в одном и том же районе.

В то же время отправление бригады не остановило российское наступление, и возникает вопрос, где находятся другие резервы Украины, - спрашивает аналитик издания.

При этом российские пропагандисты заявляют, что у ВСУ еще около 5 укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве.

В частности, российский пропагандист Евгений Норин заявляет, что предположительно военное командование Украины планирует развернуть эти бригады в другом месте для достижения какого-то решающего удара.

Этим местом вполне может быть Курск, где украинское вторжение уже четвертую неделю не показывает никаких признаков остановки. Добавляя силы в Курскую область и удерживая их от Покровска, лидеры Украины делают ставку на то, что выгоды от их внезапного вторжения на севере имеют большее значение для исхода войны, чем их потенциальные потери на востоке. Это очень рискованная игра, - отмечает Дэвид Экс.

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