В рамках усилий по укреплению обороны в районе Покровска Донецкой области украинское военное командование развернуло одну из небегателей подготовленных для наступления бригад "Кара-Даг".

Что известно о развертывании наступательной бригады ВСУ "Кара-Даг" в районе Покровска

Журналисты издания отмечают, что бойцы бригады "Кара-Даг" численностью до 2 тыс. человек были переброшены под Покровск с юга Украины.

Перемещение бригады численностью около 2000 человек с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомом поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Бронетехника бригады "Кара-Даг"

По словам аналитика Forbes Дэвида Экса, бригада "Кара-Даг" в составе Нацгвардии Украины была сформирована в 2014 году.

Что известно о боевом опыте бригады "Кара-Даг"

Бригада участвовала в боевых действиях вблизи Мелитополя в начале вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году.

В течение двух лет эта бригада практически оставалась в одном и том же районе.

В то же время отправление бригады не остановило российское наступление, и возникает вопрос, где находятся другие резервы Украины, - спрашивает аналитик издания. Поделиться

При этом российские пропагандисты заявляют, что у ВСУ еще около 5 укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве.

В частности, российский пропагандист Евгений Норин заявляет, что предположительно военное командование Украины планирует развернуть эти бригады в другом месте для достижения какого-то решающего удара.