В рамках усилий по укреплению обороны в районе Покровска Донецкой области украинское военное командование развернуло одну из небегателей подготовленных для наступления бригад "Кара-Даг".
Главные тезисы
- Бригада «Кара-Даг» ВСУ развернута для наступления в районе Покровска Донецкой области и для укрепления обороны.
- Аналитик Дэвид Экс подчеркивает срочность проблем украинской обороны и важность развертывания резервов.
- Бригада участвовала в боевых действиях возле Мелитополя в 2022 году, сохраняя позиции в течение двух лет.
- Российские пропагандисты утверждают о наличии еще 5 бригад в резерве, что говорит о возможности стратегического удара со стороны ВСУ.
- Развертывание бригады «Кара-Даг» в районе Покровска является сложной стратегией лидеров Украины для укрепления обороны и возможного контрнаступления.
Что известно о развертывании наступательной бригады ВСУ "Кара-Даг" в районе Покровска
Журналисты издания отмечают, что бойцы бригады "Кара-Даг" численностью до 2 тыс. человек были переброшены под Покровск с юга Украины.
По словам аналитика Forbes Дэвида Экса, бригада "Кара-Даг" в составе Нацгвардии Украины была сформирована в 2014 году.
Что известно о боевом опыте бригады "Кара-Даг"
Бригада участвовала в боевых действиях вблизи Мелитополя в начале вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году.
В течение двух лет эта бригада практически оставалась в одном и том же районе.
При этом российские пропагандисты заявляют, что у ВСУ еще около 5 укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве.
В частности, российский пропагандист Евгений Норин заявляет, что предположительно военное командование Украины планирует развернуть эти бригады в другом месте для достижения какого-то решающего удара.
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