Дерзкий план. В чем заключается главный секрет успеха Курской операции

По убеждению The Wall Street Journal, один из главных секретов успеха Курской операции Сил обороны Украины заключается в том, что она стала сюрпризом не только для Кремля, а даже для украинских воинов.

Сырский рассчитывал на эффект неожиданности — это сработало

Согласно данным журналистов, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский внимательно проанализировал предыдущие контрнаступления украинских сил.

Он пришел к выводу, что важно держать план прорыва в Курскую область в тайне.

В конце июля он собрал старших офицеров на тайное совещание, где раскрыл дерзкий план возрождения военных усилий Украины, — отмечает издание. Поделиться

Во время этой встречи главнокомандующий ВСУ якобы подчеркнул, что Украина попытается изменить ход войны и переломить ситуацию на поле боя, неожиданно начав контрнаступление на территории России.

Что важно понимать, подобного не было со времен Второй мировой войны.

По словам начальника штаба 61-й механизированной бригады подполковника Артема Холодкевича, когда он впервые услышал о плане Сырского, то был просто шокирован.

Дерзкая операция также ошеломила Россию — украинские войска быстро преодолели слабую пограничную оборону и быстро взяли под контроль около 100 городов и сел в Курской области России. Поделиться

У Курской операции много положительных результатов: она шокировала диктатора Путина, воскресила боевой дух украинского народа и продемонстрировала союзникам Киева, что Силы обороны Украины не собираются сдаваться.

Чего еще можно ожидать от Курской операции

По мнению журналистов, успех контрнаступления украинских сил в конечном итоге будет определяться реализацией ключевых целей, а именно:

обеспечит ли он длительные победы;

принесет ли политические дивиденды, которые приведут к увеличению военной поддержки со стороны США и их союзников;

усилит ли позицию Украины в любых будущих мирных переговорах.

Нельзя игнорировать тот факт, что в настоящее время Силы обороны Украины успешно продвигаются в Курской области, берут под контроль новые населенные пункты, пополняют обменный фонд.

Кремль ничего не может сделать, даже посылая подкрепления в регион.