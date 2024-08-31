Дерзкий план. В чем заключается главный секрет успеха Курской операции

По убеждению The Wall Street Journal, один из главных секретов успеха Курской операции Сил обороны Украины заключается в том, что она стала сюрпризом не только для Кремля, а даже для украинских воинов.
Главные тезисы
- Один из главных секретов успеха Курской операции состоит в том, что о ней знали очень мало людей.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский планировал контрнаступление тайно, что привело к быстрому и успешному прорыву в Курскую область.
- Курская операция подняла боевой дух украинцев, шокировала Путина и продемонстрировала военную силу и решительность Сил обороны Украины.
Сырский рассчитывал на эффект неожиданности — это сработало
Согласно данным журналистов, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский внимательно проанализировал предыдущие контрнаступления украинских сил.
Он пришел к выводу, что важно держать план прорыва в Курскую область в тайне.
Во время этой встречи главнокомандующий ВСУ якобы подчеркнул, что Украина попытается изменить ход войны и переломить ситуацию на поле боя, неожиданно начав контрнаступление на территории России.
Что важно понимать, подобного не было со времен Второй мировой войны.
По словам начальника штаба 61-й механизированной бригады подполковника Артема Холодкевича, когда он впервые услышал о плане Сырского, то был просто шокирован.
У Курской операции много положительных результатов: она шокировала диктатора Путина, воскресила боевой дух украинского народа и продемонстрировала союзникам Киева, что Силы обороны Украины не собираются сдаваться.
Чего еще можно ожидать от Курской операции
По мнению журналистов, успех контрнаступления украинских сил в конечном итоге будет определяться реализацией ключевых целей, а именно:
обеспечит ли он длительные победы;
принесет ли политические дивиденды, которые приведут к увеличению военной поддержки со стороны США и их союзников;
усилит ли позицию Украины в любых будущих мирных переговорах.
Нельзя игнорировать тот факт, что в настоящее время Силы обороны Украины успешно продвигаются в Курской области, берут под контроль новые населенные пункты, пополняют обменный фонд.
Кремль ничего не может сделать, даже посылая подкрепления в регион.
Многие политики и аналитики одобряют план Сырского, отмечая, что Украине нужно было использовать подобный "джокер", чтобы изменить ход войны.
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