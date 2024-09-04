Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 4 сентября сообщил, что Силы обороны продолжают выполнение задач в Курской области. В то же время на нескольких направлениях фронта ведутся ожесточенные бои.

Наибольшее достижение ВСУ в Курской области

Силы обороны продолжают проводить операцию на территории приграничной области России и берут в плен российских военных. ВСУ выполняют все поставленные задачи.

На данный момент эта наша операция продолжает быть наибольшим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также рассказал о подписании соглашения о гарантиях безопасности с Ирландией. Это уже 26-й подобный документ, подписанный Украиной со странами-партнерами.

Президент анонсировал важные встречи, которые помогут достичь мира. По его словам, сентябрь будет продуктивным в этом плане.

Переговоры будут касаться укрепления противовоздушной обороны, усиления украинских возможностей на фронте и восстановления.

Курская операция ВСУ: что известно

Силы обороны начали операцию в приграничье 6 августа 2024 года. Украинские военные прорвали границу и начали продвигаться по территории Курской области.

Пропагандисты РФ и z-паблики не подтверждали продвижение Сил обороны. Они писали, что ФСБ остановила украинских военных, хотя российские военкоры сообщали о другом.

Высшее руководство Украины несколько дней не подтверждало начало операции в Курской области. Путин и его приближенные также молчали.

Россия не была готова к прорыву границы. Местные власти даже не попытались эвакуировать население, люди уезжали самостоятельно или с помощью украинской стороны.

После начала операции в Курской области россияне перебросили часть своих войск на это направление. Однако это не касается Донецкой области, где враг интенсивно штурмует позиции ВСУ

В Институте изучения войны отметили, что в последние дни Силы обороны приостановили продвижение на территории России.

В настоящее время Украина контролирует более сотни населенных пунктов в Курской области. Это свыше 1200 км территории.