Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 4 сентября сообщил, что Силы обороны продолжают выполнение задач в Курской области. В то же время на нескольких направлениях фронта ведутся ожесточенные бои.
Главные тезисы
- Украинские войска продолжают проводить операцию в Курской области, достигают значительных результатов и берут в плен российских военных.
- ВСУ контролируют более сотни населенных пунктов в Курской области, охватывая более 1200 км территории.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские войска продолжают успешно выполнять поставленные задачи.
Наибольшее достижение ВСУ в Курской области
Силы обороны продолжают проводить операцию на территории приграничной области России и берут в плен российских военных. ВСУ выполняют все поставленные задачи.
Зеленский также рассказал о подписании соглашения о гарантиях безопасности с Ирландией. Это уже 26-й подобный документ, подписанный Украиной со странами-партнерами.
Президент анонсировал важные встречи, которые помогут достичь мира. По его словам, сентябрь будет продуктивным в этом плане.
Переговоры будут касаться укрепления противовоздушной обороны, усиления украинских возможностей на фронте и восстановления.
Курская операция ВСУ: что известно
Силы обороны начали операцию в приграничье 6 августа 2024 года. Украинские военные прорвали границу и начали продвигаться по территории Курской области.
Пропагандисты РФ и z-паблики не подтверждали продвижение Сил обороны. Они писали, что ФСБ остановила украинских военных, хотя российские военкоры сообщали о другом.
Высшее руководство Украины несколько дней не подтверждало начало операции в Курской области. Путин и его приближенные также молчали.
Россия не была готова к прорыву границы. Местные власти даже не попытались эвакуировать население, люди уезжали самостоятельно или с помощью украинской стороны.
После начала операции в Курской области россияне перебросили часть своих войск на это направление. Однако это не касается Донецкой области, где враг интенсивно штурмует позиции ВСУ
В Институте изучения войны отметили, что в последние дни Силы обороны приостановили продвижение на территории России.
В настоящее время Украина контролирует более сотни населенных пунктов в Курской области. Это свыше 1200 км территории.
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