Зеленский озвучил наибольшее достижение Курской операции ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил наибольшее достижение Курской операции ВСУ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 4 сентября сообщил, что Силы обороны продолжают выполнение задач в Курской области. В то же время на нескольких направлениях фронта ведутся ожесточенные бои.

Главные тезисы

  • Украинские войска продолжают проводить операцию в Курской области, достигают значительных результатов и берут в плен российских военных.
  • ВСУ контролируют более сотни населенных пунктов в Курской области, охватывая более 1200 км территории.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские войска продолжают успешно выполнять поставленные задачи.

Наибольшее достижение ВСУ в Курской области

Силы обороны продолжают проводить операцию на территории приграничной области России и берут в плен российских военных. ВСУ выполняют все поставленные задачи.

На данный момент эта наша операция продолжает быть наибольшим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также рассказал о подписании соглашения о гарантиях безопасности с Ирландией. Это уже 26-й подобный документ, подписанный Украиной со странами-партнерами.

Президент анонсировал важные встречи, которые помогут достичь мира. По его словам, сентябрь будет продуктивным в этом плане.

Переговоры будут касаться укрепления противовоздушной обороны, усиления украинских возможностей на фронте и восстановления.

Курская операция ВСУ: что известно

Силы обороны начали операцию в приграничье 6 августа 2024 года. Украинские военные прорвали границу и начали продвигаться по территории Курской области.

Пропагандисты РФ и z-паблики не подтверждали продвижение Сил обороны. Они писали, что ФСБ остановила украинских военных, хотя российские военкоры сообщали о другом.

Высшее руководство Украины несколько дней не подтверждало начало операции в Курской области. Путин и его приближенные также молчали.

Россия не была готова к прорыву границы. Местные власти даже не попытались эвакуировать население, люди уезжали самостоятельно или с помощью украинской стороны.

После начала операции в Курской области россияне перебросили часть своих войск на это направление. Однако это не касается Донецкой области, где враг интенсивно штурмует позиции ВСУ

В Институте изучения войны отметили, что в последние дни Силы обороны приостановили продвижение на территории России.

В настоящее время Украина контролирует более сотни населенных пунктов в Курской области. Это свыше 1200 км территории.

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