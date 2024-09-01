Это первый случай в истории. В чем заключается уникальность Курской операции

Курская операция Сил обороны Украины поразила международное сообщество не только своей молниеносностью и успешностью, но и тем, что это был первый случай в истории, когда страна без ядерного оружия начала вторжение и захватила значительную часть территории ядерного государства, а именно России.

Украина смогла шокировать всех

На этот любопытный факт обратили внимание американские журналисты.

Они обращают внимание на то, что десятилетиями господствовало мнение о том, что владеющие ядерным оружием страны имеют значительный иммунитет от нападения.

Однако украинским силам удалось разрушить этот миф за считанные недели.

Украина не является ядерным государством, однако ей удалось в течение более трех недель захватить территорию, которая составляет почти 1300 квадратных километров, — пишет The Wall Street Journal. Поделиться

По словам редакции издания, это был действительно потрясающий поворот, к которому никто не был готов.

Они также добавляют, что западные лидеры, известные аналитики и ядерные теоретики пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

Однако это трудно сделать, учитывая тот факт, что диктатор Путин должен был применить ядерное оружие против Украины, как и угрожал ранее, однако не сделал этого.

Путин больше не сможет использовать ядерное оружие как сдерживающий фактор

На фоне последних событий в мире вынуждены пересмотреть роль, которую ядерное оружие может играть в сдерживании.

Ни для кого не секрет, что в ядерной доктрине России указано: страна применит атомное оружие в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности страны.

Однако этого не произошло, когда Силы обороны Украины стали брать под контроль десятки населенных пунктов РФ.

Никто на самом деле не знает российской "красной линии" — они никогда не называли ее точно. Позже мы можем узнать, что пересекли красную линию два месяца назад, — объяснил бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков. Поделиться

По его мнению, Кремль и российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, рассматривают угрозы для его режима как суверенные угрозы для РФ.