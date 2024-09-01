Это первый случай в истории. В чем заключается уникальность Курской операции

Курская операция Сил обороны Украины поразила международное сообщество не только своей молниеносностью и успешностью, но и тем, что это был первый случай в истории, когда страна без ядерного оружия начала вторжение и захватила значительную часть территории ядерного государства, а именно России.
Главные тезисы
- Курская операция дала толчок для переоценки роли ядерного оружия в мире и сдерживания агрессии.
- Ядерная доктрина РФ не была применена после прорыва украинских сил в Курскую область.
- Возможность ядерной эскалации остается реальной угрозой в случае значительных успехов Украины или потерь России.
Украина смогла шокировать всех
На этот любопытный факт обратили внимание американские журналисты.
Они обращают внимание на то, что десятилетиями господствовало мнение о том, что владеющие ядерным оружием страны имеют значительный иммунитет от нападения.
Однако украинским силам удалось разрушить этот миф за считанные недели.
По словам редакции издания, это был действительно потрясающий поворот, к которому никто не был готов.
Они также добавляют, что западные лидеры, известные аналитики и ядерные теоретики пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие событий.
Однако это трудно сделать, учитывая тот факт, что диктатор Путин должен был применить ядерное оружие против Украины, как и угрожал ранее, однако не сделал этого.
Путин больше не сможет использовать ядерное оружие как сдерживающий фактор
На фоне последних событий в мире вынуждены пересмотреть роль, которую ядерное оружие может играть в сдерживании.
Ни для кого не секрет, что в ядерной доктрине России указано: страна применит атомное оружие в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности страны.
Однако этого не произошло, когда Силы обороны Украины стали брать под контроль десятки населенных пунктов РФ.
По его мнению, Кремль и российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, рассматривают угрозы для его режима как суверенные угрозы для РФ.
Вполне возможно, что существенные успехи Украины или потери России могут привести к ядерной эскалации.
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