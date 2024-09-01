Це перший випадок в історії. У чому полягає унікальність Курської операції

Курська операція Сил оборони України вразила міжнародну спільноту не лише своєю блискавичністю та успішністю, а й тим, що це був перший випадок в історії, коли країна без ядерної зброї розпочала вторгнення та захопила значну частину території ядерної держави, а саме Росії.

Україна змогла шокувати усіх

На цей цікавий факт звернули увагу американські журналісти.

Вони звертають увагу на те, що десятиліттями панувала думка про те, що країни, які володіють ядерною зброєю, мають значний імунітет від нападу.

Однак українським силам вдалося зруйнувати цей міф за лічені тижні.

Україна не є ядерною державою, проте їй вдалося протягом більш ніж трьох тижнів захопити територію, яка наразі становить майже 1300 квадратних кілометрів, — пише The Wall Street Journal. Поширити

За словами редакції видання, це був дійсно “приголомшливий поворот”, до якого ніхто не був готовий.

Вони також додають, що наразі західні лідери, відомі аналітики і ядерні теоретики намагаються спрогнозувати подальший розвиток подій.

Однак це важко зробити, враховуючи той факт, що диктатор Путін мав би застосувати ядерну зброю проти України, як і погрожував раніше, однак не зробив цього.

Путін більше не зможе використовувати ядерну зброю як фактор стримування

На тлі останній подій у світі змушені переглянути роль, яку ядерна зброя може відігравати у стримуванні.

Ні для кого не секрет, що в ядерній доктрині Росії чітко вказано: країна застосує атомну зброю в разі загрози суверенітету або територіальній цілісності країни.

Проте цього не сталося, коли Сили оборони України почали брати під контроль десятки населених пунктів РФ.

Ніхто насправді не знає російської "червоної лінії" — вони ніколи не називали її точно. Пізніше ми можемо дізнатися, що перетнули червону лінію два місяці тому, — пояснив колишній радянський і російський перемовник з контролю над озброєннями Микола Соков. Поширити

На його думку, Кремль та російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, розглядають загрози для його режиму як суверенні загрози для РФ.