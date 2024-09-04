Украинская военная комендатура на Курщине. Что входит в обязанности
Категория
Украина
Дата публикации

Украинская военная комендатура на Курщине. Что входит в обязанности

Сухопутные войска ВС Украины
Курщина
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Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области и оказывает всестороннюю помощь местным жителям.

Главные тезисы

  • Украинская военная комендатура на Курщине оказывает помощь местному населению, включая осмотр и медицинскую помощь.
  • Комендатура обеспечивает соблюдение международного гуманитарного права и предоставляет средства к существованию местным жителям.
  • Военная операция в Курской области позволила украинским войскам пройти на территорию России и взять под контроль множество населенных пунктов.

Украинская военная комендатура на Курщине помогает местным

Отмечается, что значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили на произвол судьбы, без средств для существования (еды, света, воды и газа) остается на подконтрольной украинским войскам территории.

С первых дней создания, украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям, рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

ВСУ на Курщине

Поскольку большинство жителей Курской области — это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданскими продуктами и питьевой водой.

В ВСУ отметили, что российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам.

Украина создала в Курской области военную комендатуру

Военную комендатуру возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, на территории Курской области было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.

Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев.

Он отметил, что с начала операции на территории Курской области украинские войска продвинулись в оборону противника на 35 км. Под контроль взято 1150 кв. км и 82 населенных пункта. Ситуация там контролируется.

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