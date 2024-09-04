Украинская военная комендатура на Курщине помогает местным

Отмечается, что значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили на произвол судьбы, без средств для существования (еды, света, воды и газа) остается на подконтрольной украинским войскам территории.

С первых дней создания, украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям, рассказали в Сухопутных войсках ВСУ. Поделиться

ВСУ на Курщине

Поскольку большинство жителей Курской области — это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданскими продуктами и питьевой водой.

В ВСУ отметили, что российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам. Поделиться

Украина создала в Курской области военную комендатуру

Военную комендатуру возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, на территории Курской области было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.

Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев. Поделиться

Он отметил, что с начала операции на территории Курской области украинские войска продвинулись в оборону противника на 35 км. Под контроль взято 1150 кв. км и 82 населенных пункта. Ситуация там контролируется.