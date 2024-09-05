Бойцы ССО показали уничтожение российской логистики во время операции на Курщине — видео

Подразделения ССО в Курской области наносят удары по российской логистике. В частности, наши бойцы уничтожают колонны техники РФ с понтонными авто.
Главные тезисы
- Бойцы Сил специальных операций уничтожают российскую логистику в Курской области, нанося комплексные удары по колоннам вражеской техники.
- На видео прослеживается эффективная работа подразделений при уничтожении враждебных целей, включая понтонные автомобили.
- Украина начала операцию в Курской области, прорыв границы произошел 6 августа 2024 года, контроль над территорией кардинально изменился.
- Силы обороны Украины продвигаются по территории, контролируя более 100 населенных пунктов и более 1200 км территории в Курске.
Бойцы ССО продолжают уничтожать логистику армии РФ
Как отмечается, сразу несколько подразделений ССО в Курской области наносят комплексные удары по российской логистике.
Вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны.
На видео пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении враждебных целей.
Курская операция ВСУ: что известно
Силы обороны начали операцию в пограничном 6 августа 2024 года. Украинские военные прорвали границу и начали продвигаться по территории Курской области.
Пропагандисты РФ и z-паблики не подтверждали продвижение сил обороны. Они писали, что ФСБ остановила украинских военных, хотя российские военкоры сообщали о другом.
Высшее руководство Украины несколько дней не подтверждало начало операции в Курской области. Также молчал Путин и его приближенные.
Россия не была готова к прорыву границы. Местные власти даже не попытались эвакуировать население, люди уезжали самостоятельно или с помощью украинской стороны.
После начала операции в Курске русские перебросили часть своих войск на это направление. Однако это не касается Донецкой области, где враг интенсивно штурмует позиции ВСУ
В Институте изучения войны отметили, что в последние дни Силы обороны приостановили продвижение на территории России.
В настоящее время Украина контролирует более сотни населенных пунктов в Курской области. Это более 1200 км территории.
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