По информации аналитиков мониторингового портала DeepState, украинские военные завершили зачистку от российских оккупантов района вблизи населенных пунктов Малая Локня и Погребки к северу от Суджи в Курской области.

Что известно о последних успехах Курской операции ВСУ

Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня – Погребки, – отмечают аналитики. Поделиться

При этом аналитики обращают внимание, что на Донбассе российские оккупанты захватили Долиновку и продвинулись вблизи Макеевки и Торецкая.

Как в России относятся к Курской операции ВСУ

Социологи из российского "Левада-Центра" зафиксировали, что 94% россиян осведомлены об успехах наступления ВСУ на Курщине, однако 46% россиян не в курсе деталей происходящего в регионе.

91% респондентов беспокоят действия в их приграничной зоне.

Среди причин, вызывающих у граждан РФ беспокойство:

жертвы среди мирного населения - 41%,

нападение на территорию России - 25%,

слабость и неподготовленность власти – 11%.

Опрос "Левада-Центра" состоялся с 22 по 28 августа. Участие в нем приняли 1619 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось дома у респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

По словам военного историка Лючиана Стаяно-Дениелса в материале для Foreign Policy, успешная Курская операция ВСУ превратила развязанную Россией войну в истощение против Украины в маневровую войну с внезапными наступательными действиями.

Военные ВСУ

Стаяно-Дениелс подчеркивает, что уничтожение ВСУ мостов через реку Сейм демонстрирует стремление украинских военных окружить силы российских оккупантов в этом районе.

И если украинцам это удастся, они могут либо закрепиться в российской буферной зоне вдоль границы, либо продвинуться дальше на север, – предполагает историк. Поделиться

В то же время эксперт проводит параллели с тремя подобными военными операциями эпохи средневековья и раннего Нового времени:

Кампания, предшествовавшая битве при Кресе во время Столетней войны;

Конфликт между Швецией и Данией в конце Тридцатилетней войны;

Нападение армии Священной Римской империи на Померанию.

Одной из важнейших целей рейда на территорию врага является его унижение. Вторжение, подобное Курску, демонстрирует, что враг не может выполнять одну из основных функций правительства — обеспечения безопасности — на собственной территории. Запаникованный и взбешенный враг теперь может принимать необдуманные, контрпродуктивные решения, - отмечает Стаяно-Дениелс. Поделиться

По мнению историка, в случае, если вторжение на территорию противника имеет соответствующие цели и осуществляется с подготовкой и умением, оно обычно успешным.