По информации аналитиков мониторингового портала DeepState, украинские военные завершили зачистку от российских оккупантов района вблизи населенных пунктов Малая Локня и Погребки к северу от Суджи в Курской области.
Главные тезисы
- ВСУ завершили зачистку от российских оккупантов района вблизи Малой Локни и Погребков на Курщине, сосредотачиваясь на успешной трансформации войны на истощение в маневровую войну.
- Стратегическая цель зачистки районов на Курщине – окружение российских окупантов и их уничтожение. Подготовленное вторжение на территорию врага может принести успешные результаты.
- Исследование показывает высокий уровень осведомленности россиян об успехах Курской операции ВСУ, однако значительная часть не в курсе деталей происходящего в регионе.
- Уничтожение мостов через реку Сейм демонстрирует стремление украинских военных к окружению российских оккупантов в регионе и возможности дальнейшего продвижения.
- Исторический анализ и политические решения, связанные с военными действиями, играют важную роль в успешности операций. Политические цели коалиции могут не полностью совпадать, что может повлиять на результат.
Что известно о последних успехах Курской операции ВСУ
При этом аналитики обращают внимание, что на Донбассе российские оккупанты захватили Долиновку и продвинулись вблизи Макеевки и Торецкая.
Как в России относятся к Курской операции ВСУ
Социологи из российского "Левада-Центра" зафиксировали, что 94% россиян осведомлены об успехах наступления ВСУ на Курщине, однако 46% россиян не в курсе деталей происходящего в регионе.
91% респондентов беспокоят действия в их приграничной зоне.
Среди причин, вызывающих у граждан РФ беспокойство:
жертвы среди мирного населения - 41%,
нападение на территорию России - 25%,
слабость и неподготовленность власти – 11%.
Опрос "Левада-Центра" состоялся с 22 по 28 августа. Участие в нем приняли 1619 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось дома у респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,4%.
По словам военного историка Лючиана Стаяно-Дениелса в материале для Foreign Policy, успешная Курская операция ВСУ превратила развязанную Россией войну в истощение против Украины в маневровую войну с внезапными наступательными действиями.
Стаяно-Дениелс подчеркивает, что уничтожение ВСУ мостов через реку Сейм демонстрирует стремление украинских военных окружить силы российских оккупантов в этом районе.
В то же время эксперт проводит параллели с тремя подобными военными операциями эпохи средневековья и раннего Нового времени:
Кампания, предшествовавшая битве при Кресе во время Столетней войны;
Конфликт между Швецией и Данией в конце Тридцатилетней войны;
Нападение армии Священной Римской империи на Померанию.
По мнению историка, в случае, если вторжение на территорию противника имеет соответствующие цели и осуществляется с подготовкой и умением, оно обычно успешным.
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