ВСУ зачистили от армии РФ районы севернее Суджи на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ зачистили от армии РФ районы севернее Суджи на Курщине

Военные ВСУ
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Источник:  DeepState

По информации аналитиков мониторингового портала DeepState, украинские военные завершили зачистку от российских оккупантов района вблизи населенных пунктов Малая Локня и Погребки к северу от Суджи в Курской области.

Главные тезисы

  • ВСУ завершили зачистку от российских оккупантов района вблизи Малой Локни и Погребков на Курщине, сосредотачиваясь на успешной трансформации войны на истощение в маневровую войну.
  • Стратегическая цель зачистки районов на Курщине – окружение российских окупантов и их уничтожение. Подготовленное вторжение на территорию врага может принести успешные результаты.
  • Исследование показывает высокий уровень осведомленности россиян об успехах Курской операции ВСУ, однако значительная часть не в курсе деталей происходящего в регионе.
  • Уничтожение мостов через реку Сейм демонстрирует стремление украинских военных к окружению российских оккупантов в регионе и возможности дальнейшего продвижения.
  • Исторический анализ и политические решения, связанные с военными действиями, играют важную роль в успешности операций. Политические цели коалиции могут не полностью совпадать, что может повлиять на результат.

Что известно о последних успехах Курской операции ВСУ

Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня – Погребки, – отмечают аналитики.

При этом аналитики обращают внимание, что на Донбассе российские оккупанты захватили Долиновку и продвинулись вблизи Макеевки и Торецкая.

Как в России относятся к Курской операции ВСУ

Социологи из российского "Левада-Центра" зафиксировали, что 94% россиян осведомлены об успехах наступления ВСУ на Курщине, однако 46% россиян не в курсе деталей происходящего в регионе.

91% респондентов беспокоят действия в их приграничной зоне.

Среди причин, вызывающих у граждан РФ беспокойство:

  • жертвы среди мирного населения - 41%,

  • нападение на территорию России - 25%,

  • слабость и неподготовленность власти – 11%.

Опрос "Левада-Центра" состоялся с 22 по 28 августа. Участие в нем приняли 1619 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось дома у респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

По словам военного историка Лючиана Стаяно-Дениелса в материале для Foreign Policy, успешная Курская операция ВСУ превратила развязанную Россией войну в истощение против Украины в маневровую войну с внезапными наступательными действиями.

ВСУ продолжают усиливать контроль над территориями в Курщине
Военные ВСУ

Стаяно-Дениелс подчеркивает, что уничтожение ВСУ мостов через реку Сейм демонстрирует стремление украинских военных окружить силы российских оккупантов в этом районе.

И если украинцам это удастся, они могут либо закрепиться в российской буферной зоне вдоль границы, либо продвинуться дальше на север, – предполагает историк.

В то же время эксперт проводит параллели с тремя подобными военными операциями эпохи средневековья и раннего Нового времени:

  • Кампания, предшествовавшая битве при Кресе во время Столетней войны;

  • Конфликт между Швецией и Данией в конце Тридцатилетней войны;

  • Нападение армии Священной Римской империи на Померанию.

Одной из важнейших целей рейда на территорию врага является его унижение. Вторжение, подобное Курску, демонстрирует, что враг не может выполнять одну из основных функций правительства — обеспечения безопасности — на собственной территории. Запаникованный и взбешенный враг теперь может принимать необдуманные, контрпродуктивные решения, - отмечает Стаяно-Дениелс.

По мнению историка, в случае, если вторжение на территорию противника имеет соответствующие цели и осуществляется с подготовкой и умением, оно обычно успешным.

Как и в прошлом, военный контекст часто формируется политическими решениями. Как и все коалиции, Украина и ее западные сторонники, прежде всего Соединенные Штаты, вынуждены были добиться ограничительных компромиссов. Как и во всех коалициях, их политические цели не полностью совпадают. Прошлые войны предлагают зловещие предупреждения, но увидим, отсутствие полной поддержки США фатально ограничит Украину, - подчеркивает аналитик.

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