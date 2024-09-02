За інформацією аналітиків моніторингового порталу DeepState, українські військові завершили зачистку від російських окупантів району поблизу населених пунктів Мала Локня та Погребки на північ від Суджі у Курській області.

Що відомо про останні успіхи Курської операції ЗСУ

Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня - Погребки, - зазначають аналітики. Поширити

При цьому аналітики звертають увагу, що на Донбасі російські окупанти захопили Долинівку та просунулись поблизу Макіївки та Торецька.

Як у Росії ставляться до Курської операції ЗСУ

Соціологи з російського "Левада-Центру" зафіксували, що 94% росіян обізнані про успіхи наступу ЗСУ на Курщині, однак 46% росіян не в курсі деталей того, що саме відбувається в регіоні.

91% респондентів турбують дії у їхній прикордонній зоні.

Серед причин, які викликають у громадян РФ занепокоєння:

жертви серед мирного населення — 41%,

напад на територію Росії — 25%,

слабкість та непідготовленість влади — 11%.

Опитування "Левада-Центру" відбулося з 22 по 28 серпня. Участь в ньому взяли 1619 росіян віком від 18 років. Дослідження проводилось вдома у респондентів, статистична похибка не перевищує 3,4%.

За словами військового історика Лючіана Стаяно-Деніелса у матеріалі для Foreign Policy, успішна Курська операція ЗСУ перетворила розв’язану Росією війну на виснаження проти України на маневрову війну з раптовими наступальними діями.

Військові ЗСУ

Стаяно-Деніелс підкреслює, що знищення ЗСУ мостів через річку Сейм демонструє прагнення українських військових оточити сили російських окупантів в цьому районі.

І якщо українцям це вдасться, вони можуть або закріпитися в російській буферній зоні вздовж кордону, або просунутися далі на північ, - припускає історик. Поширити

Водночас експерт проводить паралелі з трьома подібними військовими операціями епохи середньовіччя та раннього Нового часу:

Кампанія, що передувала битві при Кресі під час Сторічної війни;

Конфлікт між Швецією та Данією наприкінці Тридцятилітньої війни;

Напад армії Священної Римської імперії на Померанію.

Однією з важливих цілей рейду на територію ворога є його приниження. Вторгнення, подібне до Курська, демонструє, що ворог не може виконувати одну з основних функцій уряду — забезпечення безпеки — на власній території. Запанікований і розлючений ворог тепер може приймати необдумані, контрпродуктивні рішення, - наголошує Стаяно-Деніелс. Поширити

На думку історика, у разі, якщо вторгнення на територію супротивника має відповідні цілі і здійснюється з підготовкою та хистом, воно зазвичай є успішним.