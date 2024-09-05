Зеленський анонсував "План перемоги України" для обговорення з Байденом, Гарріс і Трампом

Президент України Володимир Зеленський вже у вересні представить «План перемоги» президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Сполучених Штатів ― віцепрезидентці Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Зеленський анонсував "План перемоги України" для обговорення з топполітиками США

Про це глава держави розповів в інтерв’ю NBC News.

Ми поважаємо вибір американського народу і розуміємо, що президентом може стати як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп. Тому я абсолютно відкрито сказав, що «План перемоги», а у більшості своїй він залежить від підтримки США, від підтримки президента, я буду комунікувати з президентом Сполучених Штатів. Але я його буду комунікувати також з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Володимир Зеленський Президент України

Цей план, за його словами, впроваджуватиметься як під час війни, так і частково після її завершення.

Зрозуміло, що буде новий президент Сполучених Штатів після листопада, тому я й хотів, щоб цей план розглядали обидві сторони — два кандидати у президенти. Поширити

За словами Зеленського, «План перемоги» він представить Джо Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу вже цього місяця.

Можливо, ми надішлемо цей план, а можливо ми будемо зустрічатися нашими командами. Поки що це невідомо. Але наші команди вже почали працювати над цим, вже почали комунікацію.

Як повідомлялося, під час форуму «Україна 2024. Незалежність» Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області є одним із етапів «Плану перемоги».

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:

Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.

Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.

Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.

Раніше Президент представив Формулу миру, три пункти з якої обговорювалися на першому Саміті миру, що відбувся у червні у Швейцарії. Учасники Саміту миру погодили спільне комюніке, яке є відкритим для підписання. Після його проведення Президент доручив підготувати другий саміт миру.