Зеленський анонсував "План перемоги України" для обговорення з Байденом, Гарріс і Трампом

Президент України Володимир Зеленський вже у вересні представить «План перемоги» президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Сполучених Штатів ― віцепрезидентці Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
Головні тези:
- Президент України анонсував «План перемоги», який буде обговорюватися з лідерами США, в тому числі з Джо Байденом, Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
- «План перемоги» передбачає реалізацію за умов війни та після її закінчення, не залежно від результатів виборів нового президента Сполучених Штатів.
- На Глобальному саміті миру важливою темою стала ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та повернення військовополонених і дітей.
- Учасники першого Саміту миру, за ініціативи України, підтримали комюніке з трьома ключовими пунктами, які важливі для мирного врегулювання конфлікту в регіоні.
- Президент Зеленський веде активні переговори та співпрацю з лідерами світового рівня з метою забезпечення миру та стабільності на Україні.
Зеленський анонсував "План перемоги України" для обговорення з топполітиками США
Про це глава держави розповів в інтерв’ю NBC News.
Цей план, за його словами, впроваджуватиметься як під час війни, так і частково після її завершення.
За словами Зеленського, «План перемоги» він представить Джо Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу вже цього місяця.
Можливо, ми надішлемо цей план, а можливо ми будемо зустрічатися нашими командами. Поки що це невідомо. Але наші команди вже почали працювати над цим, вже почали комунікацію.
Як повідомлялося, під час форуму «Україна 2024. Незалежність» Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області є одним із етапів «Плану перемоги».
Глобальний саміт миру
Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.
Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».
За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:
Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.
Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.
Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.
Раніше Президент представив Формулу миру, три пункти з якої обговорювалися на першому Саміті миру, що відбувся у червні у Швейцарії. Учасники Саміту миру погодили спільне комюніке, яке є відкритим для підписання. Після його проведення Президент доручив підготувати другий саміт миру.
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