Ракета летіла близько 3 хвилин. Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Полтаві

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ракетний удар РФ, 3 вересня, по навчальному центру у Полтаві був прорахованим. Ракета летіла близько трьох хвилин.

Удар РФ по Полтаві був прорахованим

Ще одна трагедія в Україні. І це факт. Вони вдарили, це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла десь близько 3 хвилин. Тому люди не встигли спуститися в бомбосховище. І зараз вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище. Володимир Зеленський Президент України

Президент відзначив, що люди відреагували на ворожий обстріл достатньо швидко, але їм не вистачило часу, щоб зберегти себе.

Зараз вважається, що багато з них були поранені чи вбиті, коли спускалися у бомбосховище, тобто люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року

Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.

Через обстріл загинули 54 людини. Майже 300 людей отримали поранення.

Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.

Була версія, що під обстріл потрапили курсанти Інституту зв’язку під час шикування. Проте у закладі спростували чутки та заявили, що вони знаходились в укритті.