Ракета летіла близько 3 хвилин. Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Полтаві
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракета летіла близько 3 хвилин. Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Полтаві

Ракета летіла близько 3 хвилин. Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Полтаві
Read in English
Джерело:  NBC News

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ракетний удар РФ, 3 вересня, по навчальному центру у Полтаві був прорахованим. Ракета летіла близько трьох хвилин.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський розкрив нові деталі про ракетний удар РФ по навчальному центру у Полтаві.
  • Ракета летіла близько 3 хвилин, що не дало людям можливості швидко уникнути удару.
  • У результаті атаки загинули 54 людини, а майже 300 отримали поранення.
  • Росіяни застосували балістичні ракети, що призвело до масштабної трагедії в Полтаві.
  • Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами може бути ще 5 людей.

Удар РФ по Полтаві був прорахованим

Ще одна трагедія в Україні. І це факт. Вони вдарили, це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла десь близько 3 хвилин. Тому люди не встигли спуститися в бомбосховище. І зараз вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент відзначив, що люди відреагували на ворожий обстріл достатньо швидко, але їм не вистачило часу, щоб зберегти себе.

Зараз вважається, що багато з них були поранені чи вбиті, коли спускалися у бомбосховище, тобто люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе, — зазначив Володимир Зеленський.

Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року

Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.

Через обстріл загинули 54 людини. Майже 300 людей отримали поранення.

Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.

Була версія, що під обстріл потрапили курсанти Інституту зв’язку під час шикування. Проте у закладі спростували чутки та заявили, що вони знаходились в укритті.

Станом на 5 вересня рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще 5 людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла
ДСНС України
Ракетний удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Полтаві. Як Україні мінімізувати подібні випадки — думка експерта
Удар по Полтаві
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 54 людей
ДСНС України
Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 54 людей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?