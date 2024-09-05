Ракета летіла близько 3 хвилин. Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Полтаві

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ракетний удар РФ, 3 вересня, по навчальному центру у Полтаві був прорахованим. Ракета летіла близько трьох хвилин.
Головні тези:
- Володимир Зеленський розкрив нові деталі про ракетний удар РФ по навчальному центру у Полтаві.
- Ракета летіла близько 3 хвилин, що не дало людям можливості швидко уникнути удару.
- У результаті атаки загинули 54 людини, а майже 300 отримали поранення.
- Росіяни застосували балістичні ракети, що призвело до масштабної трагедії в Полтаві.
- Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами може бути ще 5 людей.
Удар РФ по Полтаві був прорахованим
Президент відзначив, що люди відреагували на ворожий обстріл достатньо швидко, але їм не вистачило часу, щоб зберегти себе.
Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року
Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.
Через обстріл загинули 54 людини. Майже 300 людей отримали поранення.
Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.
Була версія, що під обстріл потрапили курсанти Інституту зв’язку під час шикування. Проте у закладі спростували чутки та заявили, що вони знаходились в укритті.
Станом на 5 вересня рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще 5 людей.
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