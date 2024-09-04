Удар РФ по Полтаві. Як Україні мінімізувати подібні випадки — думка експерта

Україна не може повністю захиститись від ударів по полігонах та навчальних закладах, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Проте з цієї ситуації є вихід.
Головні тези:
- Україна не може повністю захиститись від ударів Росії по полігонах та навчальних закладах, але може мінімізувати подібні випадки.
- Є ідея побудови підземних сховищ та бункерів як одного з варіантів мінімізації втрат.
- Експерт рекомендує перенесення навчання військових до країн НАТО як спосіб розв’язання проблеми.
- Удар по Полтаві свідчить про необхідність пошуку нових методів захисту та підготовки військових.
- Росія використала балістику для обстрілу міста, що призвело до смертей та поранень десятків людей.
Як Україні захиститись від великих втрат через обстріли Росії
Під час війни не можна на 100% убезпечитись від ворожих ударів. Зокрема не можна захиститись від втрат через обстріли.
Експерт зазначив, що нещодавно президент України Володимир Зеленський говорив про відсутність проблем з мобілізацією. Тому ворог знав, що в навчальних центрах багато мобілізованих.
Один з варіантів мінімізації втрат — побудова підземних сховищ та бункерів.
Розв'язати цю проблему також можна, якщо відправляти військових на навчання в країни НАТО.
Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року
Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.
Через обстріл загинули 53 людини. Майже 300 людей отримали поранення.
Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.
Була версія, що під обстріл потрапили курсанти Інституту зв’язку під час шикування. Проте у закладі спростували чутки та заявили, що вони знаходились в укритті.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-