Удар РФ по Полтаві. Як Україні мінімізувати подібні випадки — думка експерта

Україна не може повністю захиститись від ударів по полігонах та навчальних закладах, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Проте з цієї ситуації є вихід.

Як Україні захиститись від великих втрат через обстріли Росії

Під час війни не можна на 100% убезпечитись від ворожих ударів. Зокрема не можна захиститись від втрат через обстріли.

Безумовно, треба працювати над тим, щоб мінімізувати і вжити всіх заходів, щоб навіть якщо щось відбудеться, не було такої кількості загиблих. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Експерт зазначив, що нещодавно президент України Володимир Зеленський говорив про відсутність проблем з мобілізацією. Тому ворог знав, що в навчальних центрах багато мобілізованих.

Один з варіантів мінімізації втрат — побудова підземних сховищ та бункерів.

Розв'язати цю проблему також можна, якщо відправляти військових на навчання в країни НАТО.

В ідеалі, щоб наші партнери відкрили двері, і якомога більше військових проходили підготовку там. Тому, я думаю, це був би вихід, саме перенесення на територію країн НАТО, це був би найдієвіший інструмент, — сказав Мусієнко. Поширити

Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року

Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.

Через обстріл загинули 53 людини. Майже 300 людей отримали поранення.

Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.