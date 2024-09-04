Удар РФ по Полтаві. Як Україні мінімізувати подібні випадки — думка експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Полтаві. Як Україні мінімізувати подібні випадки — думка експерта

Удар по Полтаві
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Джерело:  РБК

Україна не може повністю захиститись від ударів по полігонах та навчальних закладах, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Проте з цієї ситуації є вихід. 

Головні тези:

  • Україна не може повністю захиститись від ударів Росії по полігонах та навчальних закладах, але може мінімізувати подібні випадки.
  • Є ідея побудови підземних сховищ та бункерів як одного з варіантів мінімізації втрат.
  • Експерт рекомендує перенесення навчання військових до країн НАТО як спосіб розв’язання проблеми.
  • Удар по Полтаві свідчить про необхідність пошуку нових методів захисту та підготовки військових.
  • Росія використала балістику для обстрілу міста, що призвело до смертей та поранень десятків людей.

Як Україні захиститись від великих втрат через обстріли Росії

Під час війни не можна на 100% убезпечитись від ворожих ударів. Зокрема не можна захиститись від втрат через обстріли.

Безумовно, треба працювати над тим, щоб мінімізувати і вжити всіх заходів, щоб навіть якщо щось відбудеться, не було такої кількості загиблих.

Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень

Експерт зазначив, що нещодавно президент України Володимир Зеленський говорив про відсутність проблем з мобілізацією. Тому ворог знав, що в навчальних центрах багато мобілізованих.

Один з варіантів мінімізації втрат — побудова підземних сховищ та бункерів. 

Розв'язати цю проблему також можна, якщо відправляти військових на навчання в країни НАТО. 

В ідеалі, щоб наші партнери відкрили двері, і якомога більше військових проходили підготовку там. Тому, я думаю, це був би вихід, саме перенесення на територію країн НАТО, це був би найдієвіший інструмент, — сказав Мусієнко.

Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року

Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.

Через обстріл загинули 53 людини. Майже 300 людей отримали поранення.

Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.

Була версія, що під обстріл потрапили курсанти Інституту зв’язку під час шикування. Проте у закладі спростували чутки та заявили, що вони знаходились в укритті.

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