На Полтавщині оголосили триденну жалобу після смертоносного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Полтавщині оголосили триденну жалобу після смертоносного удару РФ

Філіп Пронін / Полтавська ОВА
День жалоби

4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області, де 3 вересня російські балістичні ракети вбили щонайменше 41 цивільного та поранили понад 180 мирних українців.

Головні тези:

  • На Полтавщині оголошено триденну жалобу після атаки РФ.
  • Президент України Володимир Зеленський обіцяє провести повне та оперативне розслідування російського удару.
  • Російська армія використала для атаки дві балістичні ракети, які забрали життя десятків мирних українців.

Дні жалоби на Полтавщині після нової атаки РФ

На новий російський воєнний злочин відреагував очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни.Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область — у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим, — наголосив він.

Пронін також додав, що ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності.

Зеленський розкрив деталі удару РФ по Полтаві

На трагедію також одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

За його словами, для цієї атаки ворог використав дві балістичні ракети. Армія РФ влучила по території навчально закладу і сусідньої лікарні.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України наголосив, що вже доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

За його словами, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.

Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя, — підсумував Володимир Зеленський.

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