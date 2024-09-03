На Полтавщині оголосили триденну жалобу після смертоносного удару РФ

4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області, де 3 вересня російські балістичні ракети вбили щонайменше 41 цивільного та поранили понад 180 мирних українців.
Головні тези:
- На Полтавщині оголошено триденну жалобу після атаки РФ.
- Президент України Володимир Зеленський обіцяє провести повне та оперативне розслідування російського удару.
- Російська армія використала для атаки дві балістичні ракети, які забрали життя десятків мирних українців.
Дні жалоби на Полтавщині після нової атаки РФ
На новий російський воєнний злочин відреагував очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Пронін також додав, що ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності.
Зеленський розкрив деталі удару РФ по Полтаві
На трагедію також одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.
Глава держави повідомив, що вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.
За його словами, для цієї атаки ворог використав дві балістичні ракети. Армія РФ влучила по території навчально закладу і сусідньої лікарні.
Президент України наголосив, що вже доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.
За його словами, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.
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