Ракетний удар РФ по Харкову. У лікарні помер 21-річний фельдшер "швидкої"

3 вересня у лікарні помер 21-річний фельдшер екстреної медичної допомоги Євген Юрко. Він постраждав внаслідок російського обстрілу Харкова 1 вересня.
Головні тези:
- Медик помер у лікарні через отримані серйозні поранення в результаті ракетного обстрілу Харкова 1 вересня.
- Російські ракети завдали щонайменше 10 ударів по Харкову з важкими наслідками для міста та мешканців.
- У підсумку обстрілу постраждали понад 40 людей, серед них були діти та медики.
- Ворожі удари спричинили шкоду не лише людям, а й інфраструктурі міста, у тому числі торговельним об'єктам та авто.
- Попередня інформація вказує на використання ракет типу “Іскандери” у ракетному ударі по Харкову.
У Харкові загинула людина внаслідок обстрілу РФ 1 вересня
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік.
Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що загиблий Євген Юрко був п’ятикурсником медуніверситету. Під час обстрілу 1 вересня він отримав серйозні поранення, його стан лікарі оцінювали як важкий.
Що відомо про обстріл РФ Харкова 1 вересня
1 вересня РФ завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову. Під атакою були три райони — Салтівський, Київський та Немишлянський.
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали понад 40 людей, серед них двоє дітей та двоє медиків.
Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.
Згодом в ОВА повідомили, що за попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів — є «Іскандери».
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