Ракетний удар РФ по Харкову. У лікарні помер 21-річний фельдшер "швидкої"

3 вересня у лікарні помер 21-річний фельдшер екстреної медичної допомоги Євген Юрко. Він постраждав внаслідок російського обстрілу Харкова 1 вересня.

У Харкові загинула людина внаслідок обстрілу РФ 1 вересня

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що загиблий Євген Юрко був п’ятикурсником медуніверситету. Під час обстрілу 1 вересня він отримав серйозні поранення, його стан лікарі оцінювали як важкий.

Співчуваю усім рідним та близьким хлопця. Вірю, що наш ворог відповість за це перерване життя, як і за тисячі життів інших безневинно вбитих українців, — додав Терехов. Поширити

Що відомо про обстріл РФ Харкова 1 вересня

1 вересня РФ завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову. Під атакою були три райони — Салтівський, Київський та Немишлянський.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали понад 40 людей, серед них двоє дітей та двоє медиків.

Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.