За інформацією речника ОТУ “Харків” Віталія Саранцева, підрозділи злочинної армії РФ на Харківщині тепер проводять атаки не лише малими піхотними групами, а й за рахунок бронетехніки.

Що відомо про особливості останніх атак російських окупантів на Харківщині

Противник починає випробовувати нову для себе тактику, тобто він здійснює штурми Сил оборони за підтримки важкої броньованої техніки, як це було вчора на напрямку Глибокого. Також вчора він намагався заводити БМП-3 для підтримки дій штурмових груп в районі населеного пункту Вовчанськ, - наголошує Саранцев. Поширити

Він також додав, що за відповідних умов українські військові намагаються переходити до контратак і покращувати власне тактичне положення, однак ситуація залишається доволі складною.

Танк ЗСУ

Саранцев зазначив, що російські окупанти продовжують перекидати резерви на Харківщину.

Що відомо про підрозділи армії РФ, дислоковані в районі Вовчанська

Минулого тижня було завершено заміну 83 десантно-штурмової бригади Повітрянодесантних військ ЗС РФ, яка відбула на Курський напрям. А на наш напрям натомість прибула 136 ОМБ. Також є інформація, що в район населеного пункту Вовчанськ прибула певна кількість підрозділу "Ахмат", - розповів він. Поширити

Речник ОТУ “Харків” підкреслив, що у Вовчанську перебуває кілька десятків чеченських найманців.

Тому, скоріш за все, вони проводитимуть якісь зйомки для Тік Току. Ще можуть бути задіяні для того, щоб стримувати від відступу російських військових, тобто виконуватимуть функцію "загороджувальних загонів, - припускає Саранцев. Поширити

Він додав, що з Ленінградської до Бєлгородської області російські окупанти перекидають тисячі військовослужбовців для поповнення втрат в тих підрозділах, що задіяні на Харківському напрямку.

Саранцев зазначає, що не потрібно забувати, що противник створює оперативний резерв.

За його словами, в зоні дії угруповання "Сєвєр" створюється добровольча бригада "Барс", яка буде задіяна на Харківському напрямку.