За інформацією речника ОТУ “Харків” Віталія Саранцева, підрозділи злочинної армії РФ на Харківщині тепер проводять атаки не лише малими піхотними групами, а й за рахунок бронетехніки.
Головні тези:
- Армія РФ відтепер використовує нову тактику атак на Харківщині, підключаючи до штурмів бронетехніку.
- Російські окупанти перекидають резерви та чеченських найманців на Харківщину, щоб компенсувати втрати.
- Оперативний резерв у зоні дії угруповання “Сєвєр” включає добровольчу бригаду “Барс”, яка буде задіяна на Харківському напрямку.
- Українські військові намагаються переходити до контратак та покращувати власне тактичне положення в умовах складної ситуації.
- Ситуація на Харківщині вимагає уваги та дій як з боку військових, так і громадянського населення для захисту регіону від агресії.
Що відомо про особливості останніх атак російських окупантів на Харківщині
Він також додав, що за відповідних умов українські військові намагаються переходити до контратак і покращувати власне тактичне положення, однак ситуація залишається доволі складною.
Саранцев зазначив, що російські окупанти продовжують перекидати резерви на Харківщину.
Що відомо про підрозділи армії РФ, дислоковані в районі Вовчанська
Речник ОТУ “Харків” підкреслив, що у Вовчанську перебуває кілька десятків чеченських найманців.
Він додав, що з Ленінградської до Бєлгородської області російські окупанти перекидають тисячі військовослужбовців для поповнення втрат в тих підрозділах, що задіяні на Харківському напрямку.
Саранцев зазначає, що не потрібно забувати, що противник створює оперативний резерв.
За його словами, в зоні дії угруповання "Сєвєр" створюється добровольча бригада "Барс", яка буде задіяна на Харківському напрямку.
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