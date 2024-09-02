РФ вперше атакувала Харків ракетою-бомбою "Грім-Е1". Що про неї відомо

Росія вперше за час війни застосувала по Харкову 31 серпня гібрид ракети та керованої авіаційної бомби "Грім-Е1".
Головні тези:
- Росія вперше застосувала гібридну ракету-бомбу "Грім-Е1" при атаках на Харків.
- Ракета-бомба "Грім-Е1" має максимальну дальність ураження до 120 км і перевершує бомбу вільного падіння за ефективністю.
- РФ також презентувала модифікацію "Грім-Е2" без ракетного двигуна для збільшення бойової частини.
- У Харкові станом на зараз постраждали десятки людей, включаючи неповнолітніх та медиків, без загиблих.
- Росія завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову, в результаті чого пошкоджено багато цивільних об'єктів та автомобілів.
Що відомо про російську ракету-бомбу "Грім-Е1"
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, після нетривалого періоду затишшя, у серпні РФ знову активізувала свої атаки на Харків.
За його інформацією, під час вечірнього обстрілу 31 серпня ворог вперше за час війни застосовував по Харкову нетипову зброю "Грім-Е1" — гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.
Гібридна ракета "Грім-Е1" створена на базі радянської ракети Х-38. Її максимальна дальність ураження може становити 120 км.
За ефективністю виріб ця гібридна ракета у 1,8 раза перевершує авіаційну бомбу вільного падіння ОФАБ-250-270. Крім базового ""Грім-Е1", у РФ презентували також модифікацію ""Грім-Е2". В цій версії немає модуля з ракетним двигуном. Це дало можливість збільшити бойову частину (до 480 кг) коштом зменшення дальності польоту (до 65 км). Комплекс входить до складу озброєння літаків МіГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 та вертольотів.
У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей
30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.
Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що стосується загиблих, то станом на 22:00 було відомо про сімох цивільних.
Також 1 вересня РФ завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову. Під атакою були три райони — Салтівський, Київський та Немишлянський.
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали понад 40 людей, серед них двоє дітей та двоє медиків. Стан одного з лікарів тяжкий. Без загиблих.
Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.
Згодом в ОВА повідомили, що за попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів — є «Іскандери».
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