РФ вперше атакувала Харків ракетою-бомбою "Грім-Е1". Що про неї відомо

Росія вперше за час війни застосувала по Харкову 31 серпня гібрид ракети та керованої авіаційної бомби "Грім-Е1".

Що відомо про російську ракету-бомбу "Грім-Е1"

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, після нетривалого періоду затишшя, у серпні РФ знову активізувала свої атаки на Харків.

Новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали, — наголосив міський голова. Поширити

За його інформацією, під час вечірнього обстрілу 31 серпня ворог вперше за час війни застосовував по Харкову нетипову зброю "Грім-Е1" — гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.

Гібридна ракета "Грім-Е1" створена на базі радянської ракети Х-38. Її максимальна дальність ураження може становити 120 км.

За ефективністю виріб ця гібридна ракета у 1,8 раза перевершує авіаційну бомбу вільного падіння ОФАБ-250-270. Крім базового ""Грім-Е1", у РФ презентували також модифікацію ""Грім-Е2". В цій версії немає модуля з ракетним двигуном. Це дало можливість збільшити бойову частину (до 480 кг) коштом зменшення дальності польоту (до 65 км). Комплекс входить до складу озброєння літаків МіГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 та вертольотів.

У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він. Поширити

Що стосується загиблих, то станом на 22:00 було відомо про сімох цивільних.

Також 1 вересня РФ завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову. Під атакою були три райони — Салтівський, Київський та Немишлянський.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали понад 40 людей, серед них двоє дітей та двоє медиків. Стан одного з лікарів тяжкий. Без загиблих.

Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.