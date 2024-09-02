РФ впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой "Гром-Е1". Что о ней известно

Россия впервые за время войны применила по Харькову 31 августа гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы "Гром-Е1".
Главные тезисы
- Россия впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой "Гром-Е1", гибрид которой обладает уникальными характеристиками.
- Ракета "Гром-Е1" создана на базе ракеты Х-38 и способна поражать цели на расстояние до 120 км.
- Расширенная модификация "Гром-Е2" способна нести более тяжелую боевую часть, что делает ее эффективным оружием для разнообразных самолетов и вертолетов.
- По последним данным, в результате нескольких атак по Харькову пострадали десятки людей, включая множество несовершеннолетних, и были нанесены значительные разрушения городской инфраструктуры.
- Продолжаются обстрелы и удары по Харькову, включая применение опасного оружия "Искандеры", что создает серьезные угрозы для мирного населения и инфраструктуры города.
Что известно о российской ракете-бомбе "Гром-Е1"
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, после непродолжительного периода затишья, в августе РФ снова активизировала свои атаки на Харьков.
По его информации, во время вечерних обстрелов 31 августа враг впервые за время войны применял по Харькову нетипичное оружие "Гром-Е1" — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы.
Гибридная ракета "Гром-Е1" создана на базе советской ракеты Х-38. Ее максимальная дальность поражения может составить 120 км.
По эффективности изделие эта гибридная ракета в 1,8 раза превосходит авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-250-270. Кроме базового "Гром-Е1", в РФ презентовали также модификацию "Гром-Е2". В данной версии нет модуля с ракетным двигателем. Это позволило увеличить боевую часть (до 480 кг) за счет уменьшения дальности полета (до 65 км). Комплекс входит в состав вооружения самолетов МиГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 и вертолетов.
В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей
30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.
Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Что касается погибших, то по состоянию на 22:00 было известно о семи гражданских.
Также 1 сентября РФ нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадали более 40 человек, в том числе двое детей и двое медиков. Состояние одного из врачей тяжелое. Без погибших.
Среди повреждений — отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.
Впоследствии в ОВА сообщили, что по предварительной информации правоохранителей, среди ударов есть «Искандеры».
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