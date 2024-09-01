В Харькове почти 30 раненых в результате ракетных обстрелов РФ

РФ 1 сентября нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.
Главные тезисы
- Россия 1 сентября совершила не менее 10 ударов ракетами по Харькову, пострадали 29 человек, включая детей и медиков.
- Атака РФ затронула три района: Салтовский, Киевский и Немышлянский, и привела к разрушениям объектов инфраструктуры и жилых домов.
- По предварительной информации, среди ударов на Харьков были использованы ракетные системы «Искандер».
- Проведенные атаки нанесли серьезный ущерб городу, оставив за собой пострадавших среди граждан, включая детей.
Что известно об атаке РФ на Харьков 1 сентября
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на данный момент пострадали 29 человек, среди них двое детей и двое медиков. Состояние одного из врачей тяжелое. Без погибших.
Среди повреждений — отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в городе поврежден торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, глава ОВА добавил, что повреждено и отделение "Новой почты".
Впоследствии в ОВА сообщили, что по предварительной информации правоохранителей, среди ударов есть «Искандеры».
В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей
30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.
Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.
Что касается погибших, то по состоянию на 22:00 было известно о семи гражданских.
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