В Харькове почти 30 раненых в результате ракетных обстрелов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове почти 30 раненых в результате ракетных обстрелов РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
В Харькове почти 30 раненых в результате ракетных обстрелов РФ
Read in English
Читати українською

РФ 1 сентября нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.

Главные тезисы

  • Россия 1 сентября совершила не менее 10 ударов ракетами по Харькову, пострадали 29 человек, включая детей и медиков.
  • Атака РФ затронула три района: Салтовский, Киевский и Немышлянский, и привела к разрушениям объектов инфраструктуры и жилых домов.
  • По предварительной информации, среди ударов на Харьков были использованы ракетные системы «Искандер».
  • Проведенные атаки нанесли серьезный ущерб городу, оставив за собой пострадавших среди граждан, включая детей.

Что известно об атаке РФ на Харьков 1 сентября

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на данный момент пострадали 29 человек, среди них двое детей и двое медиков. Состояние одного из врачей тяжелое. Без погибших.

Среди повреждений — отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в городе поврежден торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, глава ОВА добавил, что повреждено и отделение "Новой почты".

Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Впоследствии в ОВА сообщили, что по предварительной информации правоохранителей, среди ударов есть «Искандеры».

В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он.

Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.

Что касается погибших, то по состоянию на 22:00 было известно о семи гражданских.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар армии РФ по Харькову – количество пострадавших резко возросло
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла пригород Харькова — есть погибшие и раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики
Игорь Терехов
Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?