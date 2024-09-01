В Харькове почти 30 раненых в результате ракетных обстрелов РФ

РФ 1 сентября нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.

Что известно об атаке РФ на Харьков 1 сентября

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на данный момент пострадали 29 человек, среди них двое детей и двое медиков. Состояние одного из врачей тяжелое. Без погибших.

Среди повреждений — отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в городе поврежден торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, глава ОВА добавил, что повреждено и отделение "Новой почты".

Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе. Поделиться

Впоследствии в ОВА сообщили, что по предварительной информации правоохранителей, среди ударов есть «Искандеры».

В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он. Поделиться

Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.