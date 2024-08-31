Удар армии РФ по Харькову – количество пострадавших резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар армии РФ по Харькову – количество пострадавших резко возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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По состоянию на 07:00 31 августа известно, что количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 97 человек.

Главные тезисы

  • 22 несовершеннолетних украинцев стали жертвами новой атаки врага.
  • Харьков и Харьковская область ежедневно попадают под российские удары и обстрелы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить террор армии РФ и предоставить Украине необходимую военную помощь.

В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он.

Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.

Что касается погибших, то по состоянию на 22:00 было известно о семи гражданских — эта информация больше не обновлялась.

Стоит отметить, что Харьков и Харьковская область ежедневно подвергаются вражеским ударам и обстрелам — ситуация обострилась после того, как Силы обороны Украины остановили новое наступление армии РФ на регион.

Как Зеленский отреагировал на новый российский удар по Харькову

Президент Украины обратил внимание международного сообщества на то, что российские захватчики еще раз ударили по мирным людям, по обычным домам.

Он также подчеркнул, что все службы задействованы в спасательной операции и поблагодарил тех, кто помогает спасать гражданских, разбирать завалы.

Этот удар — российская управляемая авиабомба. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению главы государства, нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите.

Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней, — подчеркнул Зеленский.

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