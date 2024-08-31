Российские дроны атакуют разные регионы Украины — в Киевской области работает ПВО

Всю ночь и утро продолжается массированная атака российских беспилотников на территорию Украины. Вражеские цели двигаются из области в область, их пытается уничтожить украинская ПВО.
Главные тезисы
- Массированная атака российских беспилотников на территорию Украины длится около 10 часов подряд.
- Целями врага стали разные регионы: Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Полтавщина и другие.
- Утром 31 августа сообщается о работе ПВО в Киевской области.
Атака РФ на Украину 31 августа — что происходит в разных регионах
Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, новая атака страны-агрессорки началась около 23:00 30 августа.
Стоит отметить, что по состоянию на 08:00 31 августа она продолжается.
В 22:51 стало известно, что ударные вражеские БПЛА в Сумской области, курсом на Полтавщину.
Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные БпЛА в западной части Харьковщины постоянно меняют курс.
Кроме того, сообщалось, что также они в центральной и южной части Сумщины, их курс юго-западный/южный.
Около 00:39 российские дроны были замечены в восточной части Киевской области — они двигались на столицу.
В 01:35 БПЛА были в восточной части Черниговской области, курс западный. Также они летели на Днепропетровщину.
Около 02:29 дроны были обнаружены в Херсонской области, а в 4:42 уже в Николаевской.
06:38 — БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс северо-западный. Кроме того, вражеские дроны снова были замечены в Полтавской области, они постоянно меняли курс.
Около 07:38 БПЛА находились в Киевской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях.
Утром 31 августа Киевская военная администрация сообщила о работе ПВО в регионе.
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