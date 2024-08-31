Российские дроны атакуют разные регионы Украины — в Киевской области работает ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Российские дроны атакуют разные регионы Украины — в Киевской области работает ПВО

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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Всю ночь и утро продолжается массированная атака российских беспилотников на территорию Украины. Вражеские цели двигаются из области в область, их пытается уничтожить украинская ПВО.

Главные тезисы

  • Массированная атака российских беспилотников на территорию Украины длится около 10 часов подряд.
  • Целями врага стали разные регионы: Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Полтавщина и другие.
  • Утром 31 августа сообщается о работе ПВО в Киевской области.

Атака РФ на Украину 31 августа — что происходит в разных регионах

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, новая атака страны-агрессорки началась около 23:00 30 августа.

Стоит отметить, что по состоянию на 08:00 31 августа она продолжается.

В 22:51 стало известно, что ударные вражеские БПЛА в Сумской области, курсом на Полтавщину.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные БпЛА в западной части Харьковщины постоянно меняют курс.

Кроме того, сообщалось, что также они в центральной и южной части Сумщины, их курс юго-западный/южный.

Фото: скриншот

00:06: Движение ударных БпЛА: БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.. БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный. БПЛА на севере Полтавщины, курс южный.

Около 00:39 российские дроны были замечены в восточной части Киевской области — они двигались на столицу.

В 01:35 БПЛА были в восточной части Черниговской области, курс западный. Также они летели на Днепропетровщину.

Около 02:29 дроны были обнаружены в Херсонской области, а в 4:42 уже в Николаевской.

06:38 — БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс северо-западный. Кроме того, вражеские дроны снова были замечены в Полтавской области, они постоянно меняли курс.

Фото: скриншот

Около 07:38 БПЛА находились в Киевской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях.

Утром 31 августа Киевская военная администрация сообщила о работе ПВО в регионе.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО, — сказано в сообщении.

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