Російські дрони атакують різні регіони України — на Київщині працює ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони атакують різні регіони України — на Київщині працює ППО

Повітряні Сили ЗСУ
атака дронів
Read in English

Усю ніч та ранок триває масована атака російських безпілотників на територію України. Ворожі цілі рухаються з області  в область, їх намагається знищити українська ППО. 

Головні тези:

  • Масована атака російських безпілотників на територію України триває майже 10 годин поспіль.
  • Цілями ворога стала різні регіони: Київщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина та інші.
  • Уранці 31 серпня повідомляється про роботу ППО на Київщині.

Атака РФ на Україну 31 серпня — що відбувається в різних регіонах

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, нова атака країни-агресорки розпочалася близько 23:00 30 серпня.

Варто зазначити, що станом на 08:00 31 серпня вона досі тривала.

О 22:51 стало відомо, що ударні ворожі БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні БпЛА в західній частині Харківщини, постійно змінюють курс.

Окрім того, повідомлялося, що також вони в центральній та південній частині Сумщини, їхній курс південно-західний/ південний.

Фото: скриншот

00:06: Рух ударних БпЛА: БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.. БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний. БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.

Близько 00:39 російські дрони були помічені в східній частині Київської області — вони рухалися на столицю.

О 01:35 БпЛА були в східній частині Чернігівської області, курс західний. Також вони летіли на Дніпропетровщину.

Близько 02:29 дрони були виявлені в Херсонській області, а о 4:42 уже у Миколаївській.

06:38 — БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс північно-західний. Окрім того, ворожі дрони знову були помічені в Полтавській області, вони постійно змінювали курс.

Фото: скриншот

Близько 07:38: БпЛА знаходилися в Київській, Чернігівській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Вранці 31 серпня Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО в регіоні.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, — йдеться в повідомленні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі відреагували на звинувачення щодо причетності до атак на "Північні потоки"
Північний потік
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака ГУР на російський аеродром «Саваслейка». Знищено три літаки, п'ять пошкоджено — джерела
Аеродром Саваслейка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?