Російські дрони атакують різні регіони України — на Київщині працює ППО

Усю ніч та ранок триває масована атака російських безпілотників на територію України. Ворожі цілі рухаються з області в область, їх намагається знищити українська ППО.
Головні тези:
- Масована атака російських безпілотників на територію України триває майже 10 годин поспіль.
- Цілями ворога стала різні регіони: Київщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина та інші.
- Уранці 31 серпня повідомляється про роботу ППО на Київщині.
Атака РФ на Україну 31 серпня — що відбувається в різних регіонах
Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, нова атака країни-агресорки розпочалася близько 23:00 30 серпня.
Варто зазначити, що станом на 08:00 31 серпня вона досі тривала.
О 22:51 стало відомо, що ударні ворожі БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні БпЛА в західній частині Харківщини, постійно змінюють курс.
Окрім того, повідомлялося, що також вони в центральній та південній частині Сумщини, їхній курс південно-західний/ південний.
Близько 00:39 російські дрони були помічені в східній частині Київської області — вони рухалися на столицю.
О 01:35 БпЛА були в східній частині Чернігівської області, курс західний. Також вони летіли на Дніпропетровщину.
Близько 02:29 дрони були виявлені в Херсонській області, а о 4:42 уже у Миколаївській.
06:38 — БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс північно-західний. Окрім того, ворожі дрони знову були помічені в Полтавській області, вони постійно змінювали курс.
Близько 07:38: БпЛА знаходилися в Київській, Чернігівській, Полтавській та Кіровоградській областях.
Вранці 31 серпня Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО в регіоні.
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