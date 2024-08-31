Російські дрони атакують різні регіони України — на Київщині працює ППО

Усю ніч та ранок триває масована атака російських безпілотників на територію України. Ворожі цілі рухаються з області в область, їх намагається знищити українська ППО.

Атака РФ на Україну 31 серпня — що відбувається в різних регіонах

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, нова атака країни-агресорки розпочалася близько 23:00 30 серпня.

Варто зазначити, що станом на 08:00 31 серпня вона досі тривала.

О 22:51 стало відомо, що ударні ворожі БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні БпЛА в західній частині Харківщини, постійно змінюють курс.

Окрім того, повідомлялося, що також вони в центральній та південній частині Сумщини, їхній курс південно-західний/ південний.

Фото: скриншот

00:06: Рух ударних БпЛА: БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.. БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний. БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний. Поширити

Близько 00:39 російські дрони були помічені в східній частині Київської області — вони рухалися на столицю.

О 01:35 БпЛА були в східній частині Чернігівської області, курс західний. Також вони летіли на Дніпропетровщину.

Близько 02:29 дрони були виявлені в Херсонській області, а о 4:42 уже у Миколаївській.

06:38 — БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс північно-західний. Окрім того, ворожі дрони знову були помічені в Полтавській області, вони постійно змінювали курс.

Фото: скриншот

Близько 07:38: БпЛА знаходилися в Київській, Чернігівській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Вранці 31 серпня Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО в регіоні.