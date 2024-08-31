Удар армії РФ по Харкову — кількість постраждалих різко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар армії РФ по Харкову — кількість постраждалих різко зросла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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Станом на 07:00 31 серпня відомо, що кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 97 осіб.

Головні тези:

  • 22 неповнолітніх українців стали жертвами нової атаки ворога.
  • Харків та Харківська область щоденно потрапляють під російські удари та обстріли.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту зупинити терор армії РФ та надати Україні необхідну військову підтримку.

У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він.

Варто зазначити, що о 19:53 30 серпня Олег Синєгубов заявляв про 59 постраждалих, тобто кількість жертв протягом ночі зросла майже вдвічі.

Що стосується загиблих, то станом на 22:00 було відомо про сімох цивільних — ця інформація більше не оновлювалася.

Варто зазначити, що Харків та Харківська область щоденно потрапляють під ворожі удари та обстріли — ситуація загострилася після того, як Сили оборони України зупинили новий наступ армії РФ на регіон.

Як Зеленський відреагував на новий російський удар по Харкову

Президент України звернув увагу міжнародної спільноти на те, що російські загарбники вкотре вдарили по мирних людях, по звичайних будинках.

Він також наголосив, що всі служби задіяні в рятувальній операції та подякував тим, хто допомагає рятувати цивільних, розбирати завали.

Цей удар — російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті.

Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів, — підкреслив Зеленський.

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