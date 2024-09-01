Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики

Игорь Терехов
Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики
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Россия 1 сентября сериями атаковала Харьков. Пока известно о нескольких пожарах, также пострадали медики.

Главные тезисы

  • Россия атаковала 1 сентября Харьков серией ударов, повлекшей за собой пожары и ранения медиков.
  • Существует опасность повторных ударов, поэтому ситуация остается напряженной и требует внимания.
  • Пострадавших в результате атаки 30 августа уже более 90 человек, включая десятки детей.

Что известно об обстреле Россией Харькова

Как сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, россияне нанесли около 10 ударов по Харькову.

По данным ОВА, есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие. Количество уточняется.

Также существует опасность повторных ударов.

По словам мэра, один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько подворий, супермаркет. Среди пострадавших есть медики.

В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он.

Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.

Что касается погибших, то по состоянию на 22:00 было известно о семи гражданских.

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