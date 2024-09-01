Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики

Россия 1 сентября сериями атаковала Харьков. Пока известно о нескольких пожарах, также пострадали медики.
Главные тезисы
- Россия атаковала 1 сентября Харьков серией ударов, повлекшей за собой пожары и ранения медиков.
- Существует опасность повторных ударов, поэтому ситуация остается напряженной и требует внимания.
- Пострадавших в результате атаки 30 августа уже более 90 человек, включая десятки детей.
Что известно об обстреле Россией Харькова
Как сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, россияне нанесли около 10 ударов по Харькову.
По данным ОВА, есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие. Количество уточняется.
Также существует опасность повторных ударов.
По словам мэра, один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько подворий, супермаркет. Среди пострадавших есть медики.
В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей
30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.
Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.
Что касается погибших, то по состоянию на 22:00 было известно о семи гражданских.
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