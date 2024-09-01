Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики

Россия 1 сентября сериями атаковала Харьков. Пока известно о нескольких пожарах, также пострадали медики.

Что известно об обстреле Россией Харькова

Как сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, россияне нанесли около 10 ударов по Харькову.

По данным ОВА, есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие. Количество уточняется.

Также существует опасность повторных ударов.

По словам мэра, один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько подворий, супермаркет. Среди пострадавших есть медики.

В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он. Поделиться

Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.