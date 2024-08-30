По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове днем, 30 августа, прогремели мощные взрывы в результате сброса авиабомб КАБ преступной армией РФ.

Что известно о последствиях атаки оккупационной армии РФ КАБами по Харькову

Харьков под ударом вражеских кабов. Будьте осторожны! – предупредил мэр города Игорь Терехов. Поделиться

По информации Олега Синегубова, военные преступники из армии РФ наносят удары по Харькову и Харьковскому району.

Терехов позже уточнил, что один из вражеских ударов пришелся по центральной части Харькова, в результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме этого отмечается, что попадания в результате вражеской атаки зафиксированы в Чугуеве.

По информации "Общественного", в части районов Харькова после атаки российских окупантов исчез свет.

Позже Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки было повреждено образовательное учреждение.

По предварительной информации в Индустриальном районе есть попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется, – добавил со своей стороны Терехов. Поделиться

Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.

В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется, - подчеркнул Терехов. Поделиться

Синегубов сообщил, что в Немышлянском районе в результате атаки армии РФ погиб ребенок прямо на детской площадке.

Еще минимум три человека в этом районе ранены.

В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харьковщине

По информации Синегубова, в течение 30 августа преступная армия РФ атаковала с. Богуславка, в результате чего были уничтожены частные автомобили.

Изюм, где было повреждено частное предприятие.

Село Новоосиново, где в результате вражеской атаки сгорели частные жилые дома, повреждены три автомобиля. Пострадали 4 человека: мужчина 65 лет, женщины 83, 70 и 65 лет.

Село Замуловка. В результате обстрела из РСЗО пожаром уничтожено 8 жилых домов и 7 хозяйственных сооружений.

А также ряд других населенных пунктов.