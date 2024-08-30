Армия РФ атаковала Харьков КАБами. Есть жертвы, среди погибших — ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Харьков КАБами. Есть жертвы, среди погибших — ребенок

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Последствия атаки РФ по Харькову
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По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове днем, 30 августа, прогремели мощные взрывы в результате сброса авиабомб КАБ преступной армией РФ.

Главные тезисы

  • В результате атак армии РФ на Харьков и его окрестности зафиксированы повреждения частных автомобилей, жилых домов и предприятий, многочисленные жертвы среди мирного населения.
  • Под ударом враждебных КАБов оказались не только Харьков, но и другие населенные пункты, такие как Изюм, Богуславка, Новоосиново и Замуловка, где также были нанесены серьезные разрушения и пострадали люди.
  • В результате вражеской атаки по Немышлянскому району Харькова погиб ребенок на детской площадке, еще минимум три человека ранены. В Индустриальном районе горит многоэтажное здание, двое погибших.
  • Населенный пункт Богуславка пострадал от атаки: уничтожены частные автомобили. В селе Новоосиново сгорели жилые дома, пострадали 4 человека. Замуловка пострадала от обстрела из РСЗО, уничтожено 8 жилых домов и 7 хозяйственных сооружений.
  • Ситуация в Харькове остается напряженной из-за враждебной агрессии, требующей немедленного международного реагирования и поддержки для остановки кровопролития и защиты мирного населения.

Что известно о последствиях атаки оккупационной армии РФ КАБами по Харькову

Харьков под ударом вражеских кабов. Будьте осторожны! – предупредил мэр города Игорь Терехов.

По информации Олега Синегубова, военные преступники из армии РФ наносят удары по Харькову и Харьковскому району.

Терехов позже уточнил, что один из вражеских ударов пришелся по центральной части Харькова, в результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме этого отмечается, что попадания в результате вражеской атаки зафиксированы в Чугуеве.

По информации "Общественного", в части районов Харькова после атаки российских окупантов исчез свет.

Позже Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки было повреждено образовательное учреждение.

По предварительной информации в Индустриальном районе есть попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется, – добавил со своей стороны Терехов.

Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.

В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется, - подчеркнул Терехов.

Синегубов сообщил, что в Немышлянском районе в результате атаки армии РФ погиб ребенок прямо на детской площадке.

Еще минимум три человека в этом районе ранены.

В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харьковщине

По информации Синегубова, в течение 30 августа преступная армия РФ атаковала с. Богуславка, в результате чего были уничтожены частные автомобили.

Изюм, где было повреждено частное предприятие.

Село Новоосиново, где в результате вражеской атаки сгорели частные жилые дома, повреждены три автомобиля. Пострадали 4 человека: мужчина 65 лет, женщины 83, 70 и 65 лет.

Село Замуловка. В результате обстрела из РСЗО пожаром уничтожено 8 жилых домов и 7 хозяйственных сооружений.

А также ряд других населенных пунктов.

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