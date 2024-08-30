По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове днем, 30 августа, прогремели мощные взрывы в результате сброса авиабомб КАБ преступной армией РФ.
Главные тезисы
- В результате атак армии РФ на Харьков и его окрестности зафиксированы повреждения частных автомобилей, жилых домов и предприятий, многочисленные жертвы среди мирного населения.
- Под ударом враждебных КАБов оказались не только Харьков, но и другие населенные пункты, такие как Изюм, Богуславка, Новоосиново и Замуловка, где также были нанесены серьезные разрушения и пострадали люди.
- В результате вражеской атаки по Немышлянскому району Харькова погиб ребенок на детской площадке, еще минимум три человека ранены. В Индустриальном районе горит многоэтажное здание, двое погибших.
- Населенный пункт Богуславка пострадал от атаки: уничтожены частные автомобили. В селе Новоосиново сгорели жилые дома, пострадали 4 человека. Замуловка пострадала от обстрела из РСЗО, уничтожено 8 жилых домов и 7 хозяйственных сооружений.
- Ситуация в Харькове остается напряженной из-за враждебной агрессии, требующей немедленного международного реагирования и поддержки для остановки кровопролития и защиты мирного населения.
Что известно о последствиях атаки оккупационной армии РФ КАБами по Харькову
По информации Олега Синегубова, военные преступники из армии РФ наносят удары по Харькову и Харьковскому району.
Терехов позже уточнил, что один из вражеских ударов пришелся по центральной части Харькова, в результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
Кроме этого отмечается, что попадания в результате вражеской атаки зафиксированы в Чугуеве.
По информации "Общественного", в части районов Харькова после атаки российских окупантов исчез свет.
Позже Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки было повреждено образовательное учреждение.
Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.
Синегубов сообщил, что в Немышлянском районе в результате атаки армии РФ погиб ребенок прямо на детской площадке.
Еще минимум три человека в этом районе ранены.
В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших.
Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харьковщине
По информации Синегубова, в течение 30 августа преступная армия РФ атаковала с. Богуславка, в результате чего были уничтожены частные автомобили.
Изюм, где было повреждено частное предприятие.
Село Новоосиново, где в результате вражеской атаки сгорели частные жилые дома, повреждены три автомобиля. Пострадали 4 человека: мужчина 65 лет, женщины 83, 70 и 65 лет.
Село Замуловка. В результате обстрела из РСЗО пожаром уничтожено 8 жилых домов и 7 хозяйственных сооружений.
А также ряд других населенных пунктов.
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