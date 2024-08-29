Россия увеличивает военную группировку «Север» в Харьковской области. Что происходит

Россия начала формировать новую бригаду для поддержки своей оккупационной группировки "Север", действующей на Харьковщине против Сил обороны Украины.

Россия создает новую бригаду "Барс" для Харьковского направления

Формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс" началось в соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа 2024 г. и указания начальника генерального штаба от 22 августа 2024 года.

Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

Бригада состоит из трех отдельных отрядов: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", общая численность которых составляет 4921 военнослужащего. Основной задачей вновь подразделения будет поддержка группировки войск "Север". Виталий Саранцев Спикер ОТУ "Харьков"

Из российских источников стало известно, что особое внимание уделено отряду Барс-Сармат, который займется испытанием новейших боевых дронов, роботизированных комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, контрбатарейных систем, а также средств управления и связи. Это подразделение преследует цель не только повышения боевой эффективности, но и внедрения новейших технологий на поле боя.

Некоторые эксперты считают, что формирование добровольческих подразделений в российской армии является скрытой формой мобилизации. Часто в такие подразделения набирают людей из бедных регионов или иностранных граждан, не всегда имеющих необходимый боевой опыт.

Ситуация на Харьковском направлении: что известно

Ранее в ОТУ "Харьков" сообщили, что ситуация в Харьковском направлении остается чрезвычайно напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских окупантов, осуществлять контратаки и принимать меры по укреплению оборонных позиций.

Недавно заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что бойцы 3 ОШБр успешно провели контратаку в Харьковской области. Поделиться

При этом прессслужба бригады подтвердила, что Третья штурмовая бригада продвинулась почти на два квадратных километра вглубь фронта. Военные отразили удар врага по направлению Макеевки, сняв угрозу с других важных участков фронта.