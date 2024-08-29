Россия увеличивает военную группировку «Север» в Харьковской области. Что происходит

Россия начала формировать новую бригаду для поддержки своей оккупационной группировки "Север", действующей на Харьковщине против Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Российская бригада “Барс” создана для поддержки оккупационной группировки “Север” на Харьковщине и опробования новейших технологий.
- Формирование добровольческих подразделений в российской армии может быть скрытой формой мобилизации.
- Украинские военные успешно действуют на Харьковском направлении, продолжая отражать атаки и укреплять оборону.
Россия создает новую бригаду "Барс" для Харьковского направления
Формирование новой добровольческой бригады под названием "Барс" началось в соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа 2024 г. и указания начальника генерального штаба от 22 августа 2024 года.
Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.
Из российских источников стало известно, что особое внимание уделено отряду Барс-Сармат, который займется испытанием новейших боевых дронов, роботизированных комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, контрбатарейных систем, а также средств управления и связи. Это подразделение преследует цель не только повышения боевой эффективности, но и внедрения новейших технологий на поле боя.
Некоторые эксперты считают, что формирование добровольческих подразделений в российской армии является скрытой формой мобилизации. Часто в такие подразделения набирают людей из бедных регионов или иностранных граждан, не всегда имеющих необходимый боевой опыт.
Ситуация на Харьковском направлении: что известно
Ранее в ОТУ "Харьков" сообщили, что ситуация в Харьковском направлении остается чрезвычайно напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских окупантов, осуществлять контратаки и принимать меры по укреплению оборонных позиций.
При этом прессслужба бригады подтвердила, что Третья штурмовая бригада продвинулась почти на два квадратных километра вглубь фронта. Военные отразили удар врага по направлению Макеевки, сняв угрозу с других важных участков фронта.
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