Россия формирует новый "добровольческий" корпус для войны против Украины

Власти РФ сейчас активно занимаются созданием нового "добровольческого" корпуса, в который в частности набирают опытных бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают британские разведчики.

Росгвардия снова бросит на украинский фронт большое количество вагнеровцев

Как удалось узнать Минобороны Великобритании, команда диктатора Путина убеждена в том, что смогла устранить любые потенциальные угрозы от группы "Вагнер".

Разведчики обращают внимание на то, что новоназначенный главарь "вагнеровцев" Антон "Лотос" Елизаров сделал свое первое видеообращение после гибели Евгения Пригожина и бывшего полевого командира наемников Дмитрия Уткина еще в августе прошлого года.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4LamWkAevN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 7, 2024

Что интересно, преемник Пригожина во время видеообращения даже подробно описал местонахождение новой штаб-квартиры "Вагнера" в "Казачьих лагерях" в Ростовской области.

По словам Елизарова, на базе группы "Вагнера" якобы намерены разместить новый "Добровольческий" корпус Национальной гвардии России.

Иностранные разведчики обращают внимание на то, что это косвенно подтверждает подчинение группы “Вагнер” Росгвардии.

Росгвардия будет решать судьбу ЧВК Вагнер на фоне русско-украинской войны

Согласно данным МО Британии, Росгвардия начала активно формировать новый “добровольческий” корпус из опытных бойцов ЧВК "Вагнер" не только с целью усиления военных усилий России в Украине, но и расширения российского влияния в Африке.

Российское государство, вероятно, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и, вероятно, считает, что, подчинив "Вагнера" Росгвардии, оно устранилаолюбую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" может представлять для безопасности российского режима, – отмечают британские разведчики. Поделиться

Следует напомнить, что незначительная часть "вагнеровцев" до сих пор воюет на украинском фронте.