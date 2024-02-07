Росія формує новий "добровольчий" корпус для війни проти України

Влада РФ наразі активно займається створенням нового “добровольчого” корпусу, в який зокрема набирають досвідчених бійців ПВК "Вагнер". Про це повідомляють британські розвідники.

Росгвардія знову кине на український фронт велику кількість вагнерівців

Як вдалося дізнатися Міноборони Великої Британії, команда диктатора Путіна переконана в тому, що змогла ліквідувати будь-які потенційні загрози від групи “Вагнер”.

Розвідники звертають увагу на те, що новопризначений ватажок "вагнерівців" Антон "Лотос" Єлізаров зробив своє перше відеозвернення після загибелі Євгенія Пригожина і колишнього польового командира найманців Дмітрія Уткіна ще в серпні минулого року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4LamWkAevN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 7, 2024

Що цікаво, наступник Пригожина під час відеозвернення навіть детально описав місце розташування нової штаб-квартири "Вагнера" в "Казачих лагерях" у Ростовській області.

За словами Єлізарова, на новій базі групи “Вагнера” нібито мають намір розмістити новий “Добровольчий” корпус Національної гвардії Росії.

Іноземні розвідники звертають увагу на те, що це непрямо підтверджує підпорядкування групи Вагнера Росгвардії.

Росгвардія буде вирішувати долю ПВК Вагнер на тлі російсько-української війни

Згідно з даними МО Британії, Росгвардія почала активно формувати новий “добровольчий” корпус з досвідчених бійців ПВК "Вагнер" не лише з метою посилення військових зусиль Росії в Україні, а й розширення російського впливу в Африці.

Російська держава, ймовірно, санкціонувала будівництво нової бази "Вагнера" і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши "Вагнера" Росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" може становити для безпеки російського режиму, — зазначають британські розвідники. Поширити

Варто зазначити, що незначна частина “вагнерівців” досі воює на українському фронті.