Чим насправді займаються вагнерівці у Білорусі — дані розвідки

Згідно з даними британських розвідників, станом на сьогодні на території Білорусі базується менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер" — вони працюють так як інструктори.
Діяльність вагнерівців у Білорусі. Що важливо знати
Міноборони Великої Британії публікує дані про те, що у РБ, цілком ймовірно, знаходиться менше тисячі "вагнерівців".
Варто звернути увагу на те, що у період найбільшої присутності після червня 2023 року їхня загальна кількість сягала близько 8000.
Іноземні розвідники також попереджають, що вагнерівців залучені до навчань білоруських військових і силовиків.
Міноборони Великої Британії не вважає реалістичним сценарій, згідно з яким білоруський диктатор Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", до прикладу, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.
У Росії зник новий ватажок ПВК “Вагнер”
За словами російських опозиційних сил, у країні-агресорці не виходить на зв'язок Антон Єлізаров (кличка "Лотос"), який почав керувати ПВК “Вагнер” після ймовірної загибелі колишнього ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.
Про це повідомляє Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".
За попередніми даними, наступника ексглави ПВК затримали співробітники правоохоронних органів.
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