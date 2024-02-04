Чим насправді займаються вагнерівці у Білорусі — дані розвідки

Згідно з даними британських розвідників, станом на сьогодні на території Білорусі базується менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер" — вони працюють так як інструктори.

Діяльність вагнерівців у Білорусі. Що важливо знати

Міноборони Великої Британії публікує дані про те, що у РБ, цілком ймовірно, знаходиться менше тисячі "вагнерівців".

Варто звернути увагу на те, що у період найбільшої присутності після червня 2023 року їхня загальна кількість сягала близько 8000.

Іноземні розвідники також попереджають, що вагнерівців залучені до навчань білоруських військових і силовиків.

Міноборони Великої Британії не вважає реалістичним сценарій, згідно з яким білоруський диктатор Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", до прикладу, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.

Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції і залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю, – наголошують британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sd6ssz5tQe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2024

У Росії зник новий ватажок ПВК “Вагнер”

За словами російських опозиційних сил, у країні-агресорці не виходить на зв'язок Антон Єлізаров (кличка "Лотос"), який почав керувати ПВК “Вагнер” після ймовірної загибелі колишнього ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

За попередніми даними, наступника ексглави ПВК затримали співробітники правоохоронних органів.