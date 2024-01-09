Експолковник з Житомира працював на розвідку ПВК "Вагнер". Його увʼязнили на 15 років

Полковника у відставці з Житомира, який працював на розвідку ПВК «Вагнер», засуджено до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у державній зраді.

Експолковника з Житомира засудили до 15 років

Офіс генпрокурора повідомляє, що засудженому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили військового звання.

У суді прокурори довели, що чоловік з вересня 2022 року по лютий 2023 року активно співпрацював з розвідкою приватної військової компанії «Вагнер».

Засуджений мав військовий досвід, а в минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії.

ОГП повідомляє, що чоловіка затримали у березні 2023 року. Тоді суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

За нього внесли заставу, після чого чоловік порушив зобов’язання та намагався втекти до Білорусі. Його затримали при спробі перетину кордону. Відтоді він перебував під вартою.

Під час судового розгляду свою вину зрадник не визнав. Використовував свій стан здоров’я, щоб затягнути строки розгляду справи. Не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, підтверджуючи зневажливе ставлення до українців. Поширити

Як експолковник працював на ПВК Вагнер

В ОГП зазначають, що засуджений вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність маршрути пересування військової техніки Збройних Сил України для виконання завдань російського куратора. Також він відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств.

Ці розвіддані він наносив на детальну карту обласного центру, фотографував та надсилав російській розвідці.

Також він збирав та передавав «вагнерівцям» анкетні дані командирів однієї з військових частин. При цьому засуджений усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився кураторові, що при такій співпраці він «ризикує своєю свободою».

Із представником так званої «групи Вагнера» засуджений спілкувався через заборонену в Україні соцмережу та Телеграм. Використовував позивний «Снаров».