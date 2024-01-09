Эксполковник из Житомира работал на разведку ЧВК "Вагнер". Его заключили в тюрьму на 15 лет

Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК «Вагнер», приговорен к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене.

Эксполковник из Житомира приговорен к 15 годам

Офис генпрокурора сообщает, что осужденному назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также его лишили воинского звания.

В суде прокуроры доказали, что мужчина с сентября 2022 по февраль 2023 активно сотрудничал с разведкой частной военной компании «Вагнер».

Осужденный имел военный опыт, а в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии.

ОГП сообщает, что мужчину задержали в марте 2023 года. Тогда суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

За него внесли залог, после чего мужчина нарушил обязательство и пытался бежать в Беларусь. Его задержали при попытке пересечения границы. С тех пор он был под стражей.

Во время судебного разбирательства свою вину предатель не признал. Использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела. Не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам. Поделиться

Как эксполковник работал на ЧВК Вагнер

В ОГП отмечают, что осужденный изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность маршрутов передвижения военной техники Вооруженных Сил Украины для выполнения задач российского куратора. Также он отслеживал наличие оборонных объектов возле админпостроек и правоохранительных ведомств.

Эти разведданные он наносил на подробную карту областного центра, фотографировал и посылал российской разведке.

Также он собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей. При этом осужденный отдавал себе отчет в тяжести своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он «рискует своей свободой».

С представителем так называемой «группы Вагнера» осужденный общался из-за запрещенной в Украине соцсети и телеграмм. Использовал позывной "Снаров".