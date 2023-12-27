В Украине осудили главаря группировки "ДНР" Пушилина

Главаря группировки "ДНР" Дениса Пушилина заочно приговорили к 15 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационную деятельность.

Пушилина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Как сообщили в прокуратуре, Пушилин заочно приговорен к максимальному наказанию - 15 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. на 15 лет и конфискацией имущества.

Что известно о коллаборанте Денисе Пушилине

Пушилин стал вторым главарем ДНР в ноябре 2018 года, после убийства первого главаря Александра Захарченко.

Как отмечают в прокуратуре, в сентябре 2022 года глава незаконно созданной на территории Донбасса "республики" Денис Пушилин созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР".

На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ". В дальнейшем главарь неоднократно подчеркивал у подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ, то есть призывал к захвату россией территории Украины.

Наконец, на основании подписанного "председателем" ничтожного акта на временно оккупированных территориях в присутствии вооруженных военных РФ проведено незаконное "народное волеизъявление".

30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.

24 февраля 2022, под предлогом защиты "ДНР" от "киевского режима", армия РФ начала так называемую "спецоперацию".