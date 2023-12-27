В Україні засудили ватажка угрупування "ДНР" Пушиліна

Ватажка угрупування "ДНР" Дениса Пушиліна заочно засудили до 15 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність.

Пушиліна заочно засудили до 15 років тюрми

Як повідомили в прокуратурі, Пушиліна заочно засуджено до максимального покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 15 років й конфіскацією майна.

Що відомо про колаборанта Дениса Пушиліна

Пушилін став другим ватажком "ДНР" у листопаді 2018 року, після вбивства першого ватажка Олександра Захарченка.

Як зазначають у прокуратурі, у вересні 2022 року очільник незаконно створеної на території Донеччини "республіки" Денис Пушилін скликав та провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР".

На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон "про референдум ДНР з питання входження до складу РФ". У подальшому ватажок неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ, тобто закликав до захоплення росією території України.

Зрештою, на підставі підписаного "головою" нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях в присутності озброєних військових РФ проведено незаконне "народне волевиявлення".

30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

24 лютого 2022 року, під приводом захисту "ДНР" від "київського режиму", армія РФ розпочала так звану "спецоперацію".