Российский агент получил 15 лет тюрьмы за передачу геолокаций ВСУ

Чиновник мобильной компании в Днепре "сливал" в чат-бот российской разведки геолокации Вооруженных сил Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Что известно о задержании агента РФ

Как сообщает СБУ, российский агент был задержан в апреле 2022 года в Днепре.

Им оказался технический специалист одного из ведущих операторов мобильной связи в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ чиновник разведывал места базирования штабов и комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории областного центра.

Также он пытался отследить возможные железнодорожные маршруты переправки украинской боевой техники на восточный фронт.

В то же время, агент собирал информацию о последствиях воздушных атак РФ по городской инфраструктуре для повторной корректировки вражеских ударов.

Полученные сведения он передавал кафиров через специализированный чат-бот военной разведки страны-агрессора в виде медиафайлов с отметками украинских объектов на электронной карте.

В ходе контрдиверсионных мер сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его в собственном доме, когда он готовился к новому "сеансу" связи с российским ГРУ.

Какой срок грозит российскому агенту

По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Как установило расследование, работник "мобильной" компании в Днепре был дистанционно завербован кадровым сотрудником российского ГРУ в конце февраля 2022 года.

Оккупанты привлекли жителя Днепра к негласному сотрудничеству через собственный чат-бот, где собирали разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он применял для разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).