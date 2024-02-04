Чем на самом деле занимаются вагнеровцы в Беларуси — данные разведки

Согласно данным британских разведчиков, по состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси базируется менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер" — они работают так как инструкторы.
Деятельность вагнеровцев в Беларуси. Что важно знать
Минобороны Великобритании публикует данные о том, что в РБ, по всей вероятности, находится меньше тысячи "вагнеровцев".
Следует обратить внимание на то, что в период наибольшего присутствия после июня 2023 их общее количество достигало около 8000.
Иностранные разведчики также предупреждают, что вагнеровцы привлечены к учениям белорусских военных и силовиков.
Минобороны Великобритании не считает реалистичным сценарий, согласно которому белорусский диктатор Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.
В России пропал новый главарь ЧВК "Вагнер"
По словам российских оппозиционных сил, в стране-агрессорке не выходит на связь Антон Елизаров (кличка "Лотос"), который начал руководить “Вагнером” после вероятной гибели бывшего главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ".
По предварительным данным, преемника экс-главы ЧВК задержали сотрудники правоохранительных органов.
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