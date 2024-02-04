Чем на самом деле занимаются вагнеровцы в Беларуси — данные разведки

Согласно данным британских разведчиков, по состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси базируется менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер" — они работают так как инструкторы.

Деятельность вагнеровцев в Беларуси. Что важно знать

Минобороны Великобритании публикует данные о том, что в РБ, по всей вероятности, находится меньше тысячи "вагнеровцев".

Следует обратить внимание на то, что в период наибольшего присутствия после июня 2023 их общее количество достигало около 8000.

Иностранные разведчики также предупреждают, что вагнеровцы привлечены к учениям белорусских военных и силовиков.

Минобороны Великобритании не считает реалистичным сценарий, согласно которому белорусский диктатор Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.

Продолжающееся присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонные позиции и покидать личный состав на границе с Беларусью, – отмечают британские разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sd6ssz5tQe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2024

В России пропал новый главарь ЧВК "Вагнер"

По словам российских оппозиционных сил, в стране-агрессорке не выходит на связь Антон Елизаров (кличка "Лотос"), который начал руководить “Вагнером” после вероятной гибели бывшего главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ".

По предварительным данным, преемника экс-главы ЧВК задержали сотрудники правоохранительных органов.