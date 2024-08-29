Росія збільшує військове угруповання «Сєвєр» на Харківщині. Що відбувається

Росія почала формувати нову бригаду для підтримки свого окупаційного угруповання "Сєвєр", яке діє на Харківщині проти Сил оборони України.

Росія створює нову бригаду “Барс” для Харківського напрямку

Формування нової добровольчої бригади під назвою "Барс" розпочалося відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня 2024 року.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

Бригада складатиметься з трьох окремих загонів: "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" та "Барс-Білгород", загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовця. Основним завданням новоствореного підрозділу буде підтримка угрупування військ "Сєвєр". Віталій Саранцев Речник ОТУ "Харків"

З російських джерел стало відомо, що особливу увагу приділено загону "Барс-Сармат", який займеться випробуванням новітніх бойових дронів, роботизованих комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, контрбатарейних систем, а також засобів управління і зв'язку. Цей підрозділ має на меті не тільки підвищення бойової ефективності, але й впровадження новітніх технологій на полі бою.

Деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії є прихованою формою мобілізації. Часто до таких підрозділів набирають людей з бідних регіонів або іноземних громадян, які не завжди мають необхідний бойовий досвід.

Ситуація на Харківському напрямку: що відомо

Раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що ситуація на Харківському напрямку залишається надзвичайно напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупантів, здійснювати контратаки та вживати заходів для зміцнення оборонних позицій.

Нещодавно заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що бійці 3 ОШБр успішно провели контратаку в Харківській області. Поширити

При цьому пресслужба бригади підтвердила, що Третя штурмова бригада просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту. Військові відбили удар ворога з напрямку Макіївки, знявши загрозу з інших важливих ділянок фронту.