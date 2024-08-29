Росія збільшує військове угруповання «Сєвєр» на Харківщині. Що відбувається

Росія почала формувати нову бригаду для підтримки свого окупаційного угруповання "Сєвєр", яке діє на Харківщині проти Сил оборони України.
Головні тези:
- Росія формує нову бригаду «Барс» для підтримки угрупування «Сєвєр» на Харківщині.
- Бригада має спеціалізоватися на випробуванні новітніх бойових технологій.
- Формування добровольчих підрозділів може бути прихованою формою мобілізації в російській армії.
- Українські сили продовжують відбивати атаки російських окупантів на Харківщині.
- Напружена ситуація на Харківському напрямку, але українські військові успішно проводять контратаки та зміцнюють оборонні позиції.
Росія створює нову бригаду “Барс” для Харківського напрямку
Формування нової добровольчої бригади під назвою "Барс" розпочалося відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня 2024 року.
Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
З російських джерел стало відомо, що особливу увагу приділено загону "Барс-Сармат", який займеться випробуванням новітніх бойових дронів, роботизованих комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, контрбатарейних систем, а також засобів управління і зв'язку. Цей підрозділ має на меті не тільки підвищення бойової ефективності, але й впровадження новітніх технологій на полі бою.
Деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії є прихованою формою мобілізації. Часто до таких підрозділів набирають людей з бідних регіонів або іноземних громадян, які не завжди мають необхідний бойовий досвід.
Ситуація на Харківському напрямку: що відомо
Раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що ситуація на Харківському напрямку залишається надзвичайно напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупантів, здійснювати контратаки та вживати заходів для зміцнення оборонних позицій.
При цьому пресслужба бригади підтвердила, що Третя штурмова бригада просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту. Військові відбили удар ворога з напрямку Макіївки, знявши загрозу з інших важливих ділянок фронту.
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